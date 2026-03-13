Naoružani opljačkali zlatarnicu u Zagrebu: Uhitili dva muškarca

Policajci su na području Samobora uhitili dvojicu muškaraca koji se dovode u vezu s oružanom pljačkom zlatarnice koja se dogodila jutros oko 9 sati na Ljubljanskoj aveniji, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

U PUZ-u navode kako su dvojica nepoznatih počinitelja, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinila razbojništvo nad dvije zaposlenice zlatarnice, otuđivši tom prilikom novac i zlatni nakit.

Tijekom pljačke nije bilo ozlijeđenih osoba, a PUZ ističe kako su dvojica muškaraca koji se dovode u vezu s ovim razbojstvom uhićeni dva sata nakon samog događaja. U tijeku je kriminalističko istraživanje, dodaje policija.