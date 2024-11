Domaćin klimatskog summita: 'Fosilna goriva su dar od Boga'. Guterres: 'Sat nam otkucava!'

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je u utorak svjetske čelnike da u borbi protiv klimatskih promjena vrijeme istječe.

- Svjedočimo posljednjem odbrojavanju kada je u pitanju ograničavanje porasta globalne temperature za 1,5 stupnjeva Celzijevih. A vrijeme nije na našoj strani - rekao je Guterres na UN-ovoj konferenciji o klimatskim promjenama u Bakuu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:05 Ilham Aliyev i Antonio Guterres | Video: 24sata/reuters

Trenutačno se ne čini vjerojatnim da će svijet ispuniti globalno dogovoreni cilj ograničavanja globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva u odnosu prema predindustrijskim razinama. Ove godine očekuje se da će taj prag biti prvi put prijeđen. Cilj je višegodišnji prosjek.

Foto: Maxim Shemetov

Guterres je ocijenio da je 2024. bila "majstorska klasa u uništavanju klime". Obitelji su bježale pred uraganima, radnici se se rušili na nepodnošljivoj vrućini, a djeca odlazila na spavanje gladna zbog propalih usjeva, rekao je, okrivivši za te katastrofe klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem.

- To je priča o nepravdi koju se moglo izbjeći. Bogati izazivaju problem, siromašni plaćaju najvišu cijenu - kazao je.

Pozvao je zemlje širom svijeta da ispune svoja obećanja i postupno prestanu koristiti fosilna goriva koja pridonose globalnom zagrijavanju. Dodao je i da treba ulagati novac u ublažavanje šteta i podržati dugoročno financiranje zaštite klime i prilagodbe u siromašnim zemljama. To je jedno od glavnih pitanja o kojima se razgovara na konferenciji u Bakuu.

Foto: Murad Sezer

- Zemlje u razvoju ne smiju otići iz Bakua praznih ruku. Dogovor se mora postići i ja vjerujem da je to moguće. Financiranje klime nije dobrotvorna akcija, to je ulaganje. Djelovanje za klimu nije stvar izbora, to je imperativ. Sat otkucava - rekao je.

Alijev: 'Fosilna goriva su dar od Boga'

Domaćin samita Azerbajdžan stao je u utorak u obranu fosilnih goriva i prava na njihovo korištenje.

Azerbajdžanski predsjednik Ilham Alijev rekao je da je Azerbajdžan meta "kleveta i ucjena" jer koristi fosilna goriva i poručio da se nijednu zemlju ne bi smjelo osuđivati zato što koristi svoje prirodne resurse.

Foto: Maxim Shemetov

- Citirajte me da sam rekao da je to dar od Boga i želim to ponoviti danas ovdje pred ovom publikom. Nafta, plin, vjetar, Sunce, zlato, srebro, bakar, sve... su to prirodni resursi i zemlje se ne bi smjelo osuđivati što ih imaju i što ih nude na tržištu jer ih tržište treba. Ljudi ih trebaju - rekao je.