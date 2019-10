Domagoj Culej nosi majicu koja vrijeđa policiju: 'Nije njegova'

Na slici se vidi da je moj sin maloljetan. Imao je 17 godina. Ona je nastala u zatvorenom prostoru, vjerojatno u toaletu, tko zna gdje, u vrijeme kad je Ranko Ostojić tukao hrvatske branitelje invalide u crkvi sv. Marka.

Rekao je Stevo Culej, saborski zastupnik HDZ-a, komentirajući majicu sa spornim akronimom, koju je nosio njegov sin, a kojim se vrijeđa policajce. Na majici je akronim A.C.A.B, parole koja u punom obliku glasi “All cops are bastards” što u prijevodu znači “Svi policajci su gadovi”.

Fotografija, koju je Domagoj Culej objavio na Facebooku, jučer je uklonjena, nedugo nakon što smo na ovu temu razgovarali s njegovom ocem. Prije nego se upustio u komentar Culej je tražio da mu pošaljemo fotografiju, jer majicu sa spornim natpisom nikad nije vidio na svom sinu. Kad se povratno javio i pojasnio gdje je i kad fotografija nastala, zanimalo nas je smatra li da je tada bilo opravdano što je njegov sin nosio majicu s tim natpisom, budući da je on sam bivši specijalni policajac na što je osobito ponosan, a poznata je i njegova izjava da je “nosio krvave gaće po Velebitu”. Osim oca i Domagojev brat je policajac.

- Ništa ne smatram u ovoj državi. Nećete vjerovati da sam ja njemu našao i majicu sa zvijezdom peterokrakom, dok sam pretraživao stvari, ali ovu nisam našao. Znači da je to prastara majica - kazao je HDZ-ov zastupnik, ali i nastavio:

- On tu majicu nema. Nije nikad ni imao i nisam je vidio na njemu, jer bih sigurno reagirao na primjeren način - kazao je. Na pitanje je li mu sin otkrio čija je majica, Culej odgovara:

- To je vjerojatno od prijatelja. On nikad to kod mene ne bi mogao nositi - rekao je.