Klub zastupnika DOMiNO i HS-a u petak je u saborsku proceduru uputio Zaključak kojim od Vlade traže da sva uvozna hrana mora zadovoljiti iste kriterije kao i hrana koja dolazi iz Europske unije, a u svjetlu nedavnog donošenja trgovinskog sporazuma između EU i Mercosura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 07:12 DOMiNO i HS: 'Francuska ima kriterije za uvoz hrane koja nije iz EU, trebamo ih uvesti i mi' | Video: 24sata/pixsell

- Sporazum EU-Mercosur, koji je potaknuo velike prosvjede farmera i poljoprivrednika diljem Europske unije, omoguće puno jeftiniji uvoz mesa, voća i povrća iz zemalja Mercosura, a to su zemlje Južne Amerike, Argentina, Brazil, Bolivija, Paragvaj i Urugvaj, dok će EU u te zemlje puno jeftinije izvoziti lijekove, kemikalije, automobile i strojeve - upozorio je na konferenciji za novinare u Saboru Martin Kordić (Hrvatski suverenisti).

Razlike u proizvodnji hrane u EU i u zemljama Južne Amerike, naglasio je, ogromne su, postoji mnogo pesticida i hormona koji su u Europi zabranjeni pri proizvodnji hrane, dok su u Južnoj Americi dozvoljene, a ironija je u tome da te pesticide i hormone proizvode i isporučuju u Južnu Amerike tvornice iz Europske unije.

Zagreb: Kordić, Peternel i Čabaj o zaštiti hrvatskih potrošača od uvoza hrane iz zemalja Južne Amerike | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ono što je u Europi zabranjeno koristiti, Europa proizvodi i prodaje u Južnu Ameriku, a onda meso i hranu koja nastaje uporabom tih supstanci uvozimo u Europu čime cjenovno uništavamo domaću proizvodnju, a kvalitetnom trujemo naše gađane - ustvrdio je Kordić. Zatražio je kvalitetniju zaštitu hrvatskih potrošača od uvoza hrane iz zemalja Južne Amerike.

Podsjetio je da je EU zabranila hormone od 1981. godine jer su opasni. Naveo je i neke hormone poput estradiola, koji Brazil koristi u proizvodnji mesa kako bi meso brže raslo, a koji, kako je rekao, uzrokuje rak, te sintetički testosteron i progesteron i trenbolon acetat koji uzrokuju razne bolesti i poremećaje, a Brazil ih koristi u proizvodnji jer su jeftini.

Iz sličnih razloga, kaže, zabranjeni su i pesticidi, a u 2024. godini EU tvrtke izvezle su preko 15.000 tona pesticida zabranjenih u EU u Brazil, mjesta gdje se koriste za proizvodnju hrane koja se može vratiti u EU kao uvozna hrana.

Zagreb: Kordić, Peternel i Čabaj o zaštiti hrvatskih potrošača od uvoza hrane iz zemalja Južne Amerike | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Greenpeace je objavio izvješće u kojem je analizirao brazilsku limetu u osam zemalja EU i 51 od 52 komada tog voća sadržavao je ostatke pesticida, a ukupno je pronađeno 27 pesticida, od kojih je šest zabranjeno u EU - iznio je Kordić podatke.

Kazao je i da se domaće meso testira na nultu toleranciju, što znači da nije dozvoljeno čak niti 0,001 miligram zabranjene tvari, a, dodaje, ako hrvatski farmer koristi estradiol ili bilo koji drugi zabranjeni hormon, kade se pronađe u mesu farmer dobiva kaznu od sedam do 15.000 eura i biva suspendiran.

Igor Peternel (DOMiNO) osvrnuo se na politički aspekt sporazuma, kazavši da je naš veleposlanik u ime Vlade 9. siječnja potpisao 'za' sporazum, dok su istodobno Francuska, Poljska, Austrija, Mađarska i Irska bile 'protiv', a Belgija je odbila glasovati. Napomenuo je i da je u Europskom parlamentu na inicijativu zastupnika u tom tijelu izglasano da ovaj sporazum mora na Europski sud jer sadrži neke odredbe koje možda krše načela Europske unije.

Zagreb: Kordić, Peternel i Čabaj o zaštiti hrvatskih potrošača od uvoza hrane iz zemalja Južne Amerike | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Istaknuo je i da su svi hrvatski eurozastupnici glasovali za to da se Sporazum uputi na Europski sud, osim zastupnika HDZ-a koje žele, smatra, da Sporazum što prije stupi na snagu.

- Francuska je zato hitno donijela Odluku kojoj sva uvozna hrana mora zadovoljiti iste kriterije kao i hrana koja dolazi iz Europske unije. Zato će naš Klub danas Hrvatskom saboru podnijeti Zaključak kojim isto tražimo i od hrvatske Vlade, o čemu će se glasovati sljedeći petak - najavio je Peternel.