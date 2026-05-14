DOMiNO: Nećemo sudjelovati u izboru predsjednice Vrhovnog suda, sutra smo u Bleiburgu

Saborski zastupnici DOMiNA u četvrtak su poručili kako neće sudjelovati u glasovanju o novoj predsjednici Vrhovnog suda te da će sutrašnji dan iskoristiti za komemoraciju hrvatskih žrtava u Bleiburgu.

Stranka DOMiNO smatra da hrvatsko pravosuđe treba dubinsku i cjelovitu reformu, a ne samo promjenu imena na vrhu neke strukture, rekao je zastupnik Krešimir Čabaj i dodao kako hrvatski građani ne traže i ne trebaju lijeve i desne suce, nego pravdu koja dolazi na vrijeme. U sutrašnjem glasovanju o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić neće sudjelovati.

"Sutrašnji dan ćemo iskoristiti i otići na komemoraciju stotina tisuća hrvatskih žrtava na Bleiburgu i to će biti naš sutrašnji zadatak", poručio je Čabaj.

Njegov stranački kolega Igor Peternel rekao je kako je izbor predsjednice Vrhovnog suda jedan vrlo neozbiljan izbor u kojem je predsjednik Republike poslao jednu kandidatkinju koja je, kaže, objektivno vrlo loša.

"Radi se o kandidatkinji sa špice, bivšoj supruzi čovjeka protiv kojeg se podigla istraga. Vi znate o kome je riječ, Tomi Ricovu, Weekend Media Festival i sve ono što ide s tim u vezu. Radi se očigledno o ekipi Zorana Milanovića, još one "pepermint ekipe" oko Tedeschia, Tome Ricova i toga. Vrlo neozbiljna priča", ustvrdio je Peternel.

Dodao je i da je HDZ očigledno pokazao da bi podržao bilo koga, tek toliko da ima strateški manevar za potkusurivanje sa SDP-om oko onoga što je njima jedino bitno, a to je izbor ustavnih sudaca te da im predsjednica Vrhovnog suda nije uopće u zoni interesa.

Peternel se osvrnuo i na Zakon o strancima ističući kako je DOMiNO za nultu stopu tolerancije po pitanju ilegalnih migracija, ali da je situacija sa stranim radnicima drugačija jer Hrvatska bez njih jednostavno ne može više funkcionirati.

Upitao se kako je do toga uopće došlo i što nas čeka u budućnosti "u kojoj će u našoj državi biti sve više i više stranaca i ljudi koji dolaze iz jednog posve drukčijeg civilizacijskog okruženja". Dotaknuo se i agencija u Hrvatskoj koje se bave posredovanjem pri zapošljavanju i pozvao porezne vlasti da ih "malo pročešljaju i da vide o čemu se tu radi".