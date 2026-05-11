Sabor ovaj tjedan bira novu šeficu Vrhovnog suda, ali izbor ustavnih sudaca neizvjestan

Hrvatski sabor u utorak će nastaviti 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda, Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana, što nije slučaj i s tri nova suca Ustavnog suda, oko čijeg izbora još traju snažni prijepori vlasti i oporbe. Zbog toga će vjerojatno biti potrebno raspisati novi javni poziv. Zastupnici će najprije raspravljati o Prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Republike Hrvatske. Zoran Milanović, kao jedini ovlašteni predlagatelj, Saboru je predložio da se na tu dužnost, upražnjenu već više od godinu dana, od smrti dotadašnjeg predsjednika Radovana Dobronića, izabere sutkinja Visokog trgovačkog suda Mirta Matić.

Zastupnici glasuju o Mirti Matić za novu predsjednicu Vrhovnog suda

Nakon što su dva prethodna javna poziva za izbor čelne osobe u Vrhovnom sudu propala, najavljeno je da će Sabor u petak izglasati Matić za novu predsjednicu te sudske institucije. Za izbor tog dužnosnika u Saboru potrebna je većina od 76 glasova, a kako su iz parlamentarne većine najavili da će u petak Predsjednikov prijedlog dobiti potporu, potpuno je izvjesno da će Matić preuzeti tu dužnost. Za nju će glasati i lijevo-liberalna oporba.

Prilično je izvjesno i da Ustavni sud u petak neće dobiti tri nova suca nego će se ići na novi javni poziv. Premda još nije poznat plan glasanja za 15. svibnja, očekuje se da bi se u njemu moglo naći i izjašnjavanje o tri nova ustavna suca. To se glasanje očekivalo i prošli put, 30. travnja, međutim, nije bilo uvršteno na glasanje, premda je o novim sucima provedena i plenarna rasprava, no, očito se 'nisu stekli uvjeti' za izjašnjavanje zastupnika.

Neslužbene informacije navode da se od glasanja odustalo kako bi se ponovno pokušalo razgovarati o izboru novih ustavnih sudaca, međutim, obje su strane ostale čvrsto na svojim pozicijama.

Oporba je navodila da je ispunjen jedan njihov zahtjev – da se deblokira proces izbora čelnika Vrhovnog suda, što je učinjeno, a u petak će Matić, vrlo je izgledno, biti izabrana na tu dužnost. No, kritike imaju na model izbora 2:1 u korist parlamentarne većine, kao i na činjenicu da nije postojao dogovor da se nominiraju Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Selanec nego je, kako tvrde u opoziciji, HDZ samostalno, bez konzultacija s njima 'izvukao' ta tri imena sa sužene liste od sedam kandidata.

U HDZ-u se pak čude zašto oporba ne pristaje na taj trojac jer, kako su istaknuli, nema nikakvih primjedbi na stručnost i apolitičnost Pajalića i Sučevića, koji su navodno kandidati većine, dok je Selanec "ionako njihov izbor". Oporbi je u interesu, tvrdi HDZ, da se Ustavni sud ne popuni s tri nova suca, nego da i dalje radi u krnjem sastavu, što otežava i usporava njihovu aktivnost jer se već sada pokazuju velike poteškoće u formiranju vijeća, koja odlučuju o ustavnim tužbama.

Opet propada izbor ustavnih sudaca? Sabor donosi set pravosudnih zakona

Budući da se ne nazire pomak u promjeni stajališta nijedne strane, moguće je da se u petak na glasanje uvrsti i izbor ustavnih sudaca, a budući da je oporba već najavila da neće pristupiti glasanju, izbor će propasti jer je na tajnom glasanju potrebno prikupiti dvotrećinsku većinu za svakog suca, što je HDZ-u bez SDP-a nedostižno.

Iz HDZ-a se neslužbeno čuje da, bude li se situacija tako razvila, dobivaju argument da oporba namjerno opstruira, da im cilj nije popuniti Ustavni sud, da su nekonstruktivni i da u toj instituciji ne žele neovisne stručnjake nego suce koji će biti podložni njihovu političku utjecaju.

Obje strane već sada govore o raspisivanju novog javnog poziva za izbor sudaca Ustavnog suda, što upućuje na to da u dvije najveće stranke očekuju kako se do glasanja u petak ništa neće promijeniti.

U sjeni očekivanja glasanja u petak, do kada zasigurno neće prestati međusobne optužbe vladajućih i lijevo-liberalne oporbe o tome tko je kriv što će Ustavni sud do daljnjega ostati nepopunjen, Sabor će ovaj tjedan raspraviti osam zakonskih prijedloga.

U utorak je na dnevnom redu set pravosudnih zakona – o Pravosudnoj akademiji, Državnom sudbenom i Državnoodvjetničkom vijeću.