SRAMOTNI INCIDENT NA FESTIVALU PLUS+

Domoljubi? Ne, licemjeri: Ćaća glumi Hrvatinu, kći 'peva' Cecu

Piše Veronika Miloševski,
Domoljubi? Ne, licemjeri: Ćaća glumi Hrvatinu, kći 'peva' Cecu
Nediljko Genda s braniteljima prosvjedom pokušao zaustaviti kulturni program 'Nosi se'. Njegova kći kaže: Mene je tata učio da volim svoje i da ne mrzim

Pa što ako pjevam Cecu? Mene je tata učio da volim svoje i poštujem tuđe. Nije nas odgajao da mrzimo druge, kazala je za 24sata Emili Genda, kći Nediljka Gende, jednog od 'vođa' benkovačkih branitelja koji je sudjelovao u incidentu u Benkovcu. Podsjetimo, on je prosvjedom prije četiri dana pokušao zaustaviti kulturni program 'Nosi se' koji je uredno prijavljen policiji. Taj dan su huligani na festivalu u Benkovcu i fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko.

Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'
Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

Podsjetimo, huligani su na festivalu u Benkovcu fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko. Ona je napad snimila, a policija koja je tamo bila, prema njenim riječima, nije reagirala
