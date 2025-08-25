Nediljko Genda s braniteljima prosvjedom pokušao zaustaviti kulturni program ‘Nosi se’. Njegova kći kaže: Mene je tata učio da volim svoje i da ne mrzim
SRAMOTNI INCIDENT NA FESTIVALU PLUS+
Domoljubi? Ne, licemjeri: Ćaća glumi Hrvatinu, kći 'peva' Cecu
Pa što ako pjevam Cecu? Mene je tata učio da volim svoje i poštujem tuđe. Nije nas odgajao da mrzimo druge, kazala je za 24sata Emili Genda, kći Nediljka Gende, jednog od ‘vođa’ benkovačkih branitelja koji je sudjelovao u incidentu u Benkovcu. Podsjetimo, on je prosvjedom prije četiri dana pokušao zaustaviti kulturni program ‘Nosi se’ koji je uredno prijavljen policiji. Taj dan su huligani na festivalu u Benkovcu i fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko.
