Domovinski pokret izgubio je uporište: 'Nismo to očekivali...' Pavliček: 'Otjerali smo bandu'

Pobijedili smo bandu!, zagrmio je novi gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista.

Njegov protukandidat bio je Domagoj Bilić iz DP-a i HDZ-a, koji je priznao poraz-

Šef DP-a i bivši vukovarski gradonačelnik Ivan Penava je rekao kako nije očekivao poraz.

- Nisam ovo očekivao i nisam imao razloga to očekivati. S obzirom na rezultate iz prvog kruga i kvalitetu kandidata, žao mi je što nismo uspjeli. Žao mi je Domagoja, ali i svih građana grada Vukovara, jer su imali priliku dobiti kvalitetnog gradonačelnika. Ipak, uvažavam glas Vukovaraca i čestitam gospodinu Pavličeku na rezultatu. Također, želim čestitati Domagoju na držanju tijekom kampanje – nije mu bilo lako. On i krug mladih ljudi koji ga okružuju imaju potencijal u politici i uvjeren sam da će pobijediti u budućim političkim utakmicama. Preživjeli smo puno gore stvari, to je naše uporište. Imali smo ga više od desetljeća - rekao je Penava.

- Mali postotak je odlučivao i žao nam je što nismo uspjeli. Nije nam drago što smo izgubili Vukovar, imamo loš osjećaj kada izgubite utakmicu do koje vam je stalo. Znamo držati uspravno glavu i pokazati stav. Uzet ćemo si par dana da se zbrojimo i oduzmemo u kontekstu gubitka Vukovara - dodao je Penava.