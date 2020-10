'Domovinski pokret je sad kao bajka koju vodi Krišto i sedam patuljaka, ona želi biti heroina'

Najviše me muči Škoro. Očekivao sam da će biti lider oporbe, a sada će imati problema u svojim redovima. Ovako to ispada kao bajka koju vodi Vidović-Krišto i sedam patuljaka, rekao je Hrebak

<p>Među onima koji su bili na sjednici Odbora za nacionalnu politiku i sigurnost bio je i predsjednik HSLS-a te gradonačelnik Bjelovara <strong>Dario Hrebak</strong>.</p><p>Na tom Odboru bio je SDP-ov saborski zastupnik <strong>Franko Vidović</strong>, za kojeg se kasnije ispostavilo da je pozitivan na korona virus, a Hrebak je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a564942/Hrebak-Domovinski-pokret-ispada-bajka-koju-vodi-Vidovic-Kristo-i-sedam-patuljaka.html" target="_blank">N1</a> otkrio kako su u četvrtak navečer svi koji su sudjelovali na sjednici dobili obavijest da ostanu kod kuće do upute epidemiologa koja bi im trebala stići danas, u petak.</p><p>Hrebak je nadodao kako nema nikakvih simptoma, ali pretpostavlja da će to sve završiti samoizolacijom, a podsjetio je i na situaciju od prije nekoliko mjeseci kad se na sjednici Gradskog vijeća u Bjelovaru pojavio korona virus:</p><p>- Tad smo morali apsolutno svi u samoizolaciju, iako smo poštivali mjere. Sjećam se tog medijskog linča. Tada sam se testirao, ali tada sam već upozoravao da će nam se događati takve situacije. Ovdje će praktički cijeli vrh pravosudno-represivnog aparata morati u samoizolaciji - kazao je i dodao da je potrebno pronaći neki drugi način na koji bi se ove situacije rješavale.</p><h2>'Država mora funkcionirati'</h2><p>- Ova država mora i dalje funkcionirati, pravni sustav mora biti učinkovit, a svi koji nismo toliko potrebni i operativni, možemo ostati u samoizolaciji.</p><p>Dotakao se i rada Nacionalnog stožera civilne zaštite:</p><p>- Stožer je dobro radio svoj posao, kontrolirali smo situaciju. Međutim, danas smo u situaciji kada imamo neke nove čimbenike, a to su i određene nesuglasice u društvu. Ljudi su već dosta psihički labilni i stožer će se morati dosta usmjeriti upravo k tim elementima i morat ćemo nalaziti neke nove modele kao i Europa. Nisam ni za policijski sat ni za lockdown, ali možda je baš danas vrijeme da dodatno razmislimo kako se uhvatiti sa svim ovim - kazao je Hrebak i dodao:</p><p>- Stožeru skidam kapu. Ljudi očekuju da sve bude jasno propisano i da se zna svako pravilo u svakoj situaciji. Ali, moramo biti spremni na nove situacije, kao što je ova danas, kao što će biti vjerojatno još gore i sutra.</p><p>Rekao je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a564942/Hrebak-Domovinski-pokret-ispada-bajka-koju-vodi-Vidovic-Kristo-i-sedam-patuljaka.html" target="_blank">N1</a> i kako želi biti racionalan, a ne sad skupljati političke bodove, jer svaka izgovorena riječ u Saboru može biti kerozin na nekim mjestima.</p><p>Hrebak se osvrnuo i na izjave vukovarskog gradonačelnika <strong>Ivana Penave</strong> koji je, komentirajući pucnjavu na Markovu trgu, kazao da je napadač pokazao bunt.</p><p>- Smatram da su takve izjave apsolutno neprihvatljive u jednom demokratskom društvu, a premijer <strong>Plenković</strong> je išao istom logikom i išao je u verbalni sukob jer se branio od svih tih napada. Govor mržnje, nasilje i netolerancija su sve ono za što se kao liberal ne mogu zalagati. Najsuvislija stvar koju je Penava napravio i od koje građani imaju koristi jest kada je u Saboru govorio o zaprašivanju komaraca u Slavoniji - rekao je pa se dotakao Karoline Vidović-Krišto iz Domovinskog pokreta:</p><p>- Ista stvar je i s Vidović-Krišto. U Saboru sam rekao da ću biti brana ovoj vrsti radikalizma i ekstremizma. Oni tome doprinose i to javno želim osuditi. A najviše me muči <strong>Škoro</strong>. Očekivao sam da će biti lider oporbe, a sada će imati problema u svojim redovima. Ovako to ispada kao bajka koju vodi Vidović-Krišto i sedam patuljaka. Osobno smatram da ona želi postati prava heroina Domovinskog pokreta.</p>