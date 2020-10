Zaražen Franko Vidović, i Željko Reiner opet završio u izolaciji

<p>U srijedu je u Hrvatskom saboru bila zatvorena sjednica saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koja je trajala dva sata, a jedan od njezinih sudionika je pozitivan na korona virus. </p><p>Radi se o saborskom zastupniku <strong>Franku Vidoviću</strong>, a nakon tog saznanja<strong> </strong>čeka se odluka epidemiologa kakve mjere će odrediti za ostale sudionike sjednice, javlja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a564872/Franko-Vidovic-ima-covid-u-srijedu-je-bio-na-Odboru-za-nacionalnu-sigurnost.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>Na sjednici Odbora je dvadesetak sudionika bilo u zatvorenom prostoru oko dva sata, pa je sada pitanje hoće li svi koji su bili prisutni završiti u samoizolaciji.</p><p>Na sjednici je bila glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek, šefica USKOK-a Vanja Marušić, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, šef kriminalističke policije Antonio Gerovac, šef SOA-e Daniel Markić.</p><p>Prema riječima nekoliko zastupnika, tajnica Odbora sve je sudionike dvosatnog sastanka zvala i rekla im da ostanu kod kuće i čekaju poziv epidemiologa.</p><p>Iz predostrožnosti, svi koji su u srijedu bili sa njim na sjednici tog Odbora, neće u petak doći u Hrvatski sabor, no je li i kome od njih određena mjera samoizolacije, u Saboru u petak nisu raspolagali tom informacijom.</p><p> Član Odbora <strong>Anđelko Stričak</strong> (HDZ) potvrdio je kako je, kao i ostali članovi tog Odbora, obaviješten da je Vidović (SDP) pozitivan i da bi bilo dobro da ostane kući i pričeka naputak epidemiologa.</p><p> Obavijest smo dobili u četvrtak navečer, a danas bi trebali dobiti upute o daljnjim koracima, rekao je Stričak Hini.</p><p> Saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost u srijedu je, na zatvorenoj dvosatnoj sjednici, raspravljao o koruptivnoj aferi Janaf i curenju informacija. Na toj je sjednici uz članove Odbora, bio i niz drugih sudionika, među njima glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek, šefica USKOK-a Vanja Marušić, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, šef SOA-e Daniel Markić.</p><p> I akademik <strong>Željko Reiner</strong> preventivno je danas kod kuće, nakon što je u utorak, prvog radnog dana nakon samoizolacije, radio u ambulanti sa sestrom koja se u četvrtak razboljela „i postala pozitivna“.</p><p> - Po savjetu epidemiologa sam ostao kod kuće i u ponedjeljak ću se testirati, pa vidjeti hoću li, budem li negativan, moći nastaviti raditi pod pojačanim epidemiološkim nadzorom ili ću opet ići u samoizolaciju. A to stvarno ne bih rado“, ističe Reiner. Kaže da se osjeća dobro i „posve zdravo“.</p><p> Akademik Reiner 'prvu' je samoizolaciju odradio nakon što je početkom listopada bio u kontaktu sa pozitivnom osobom. </p><p> Saborski Klub HDZ-a, koji je danas trebao zasjedati, odgodio je tu sjednicu.</p><p> Učinili smo to zbog pogoršane epidemiološke situacije i činjenice da se za 70-tak zastupnika, u dvorani gdje inače zasjedaju, ne može održati propisana distanca, rekao je glasnogovornik Kluba Zoltan Kabok.</p>