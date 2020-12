Don Stojić o vježbanju u crkvi: Ovo je povreda svetog prostora

Ja se zaista nadam da gosp. Valentić i gosp. Cimerman nisu znali što čine, napisao je Stojić i dodao da razmišljaju o mogućnostima i potrebi prekršajne odnosno kaznene prijave, ali se nada mirnom rješenju svega

<p>Nakon što je glumac, model i fitness trener <strong>Mario Valentić </strong>(40) upao u prostor crkve Sveta Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu i vježbao u znak prosvjeda protiv mjera Stožera o zatvaranju teretana i fitness centara, na svom Facebook profilu oglasio se <strong>don Damir Stojić</strong> te cjelokupnu situaciju prokomentirao kao 'grubu povredu svetog prostora i naših svetinja'. </p><p>U objavi na profilu obratio se župljanima i vjernicima te napisao kako dijeli njihove emocije koje su mu prenijeli preko poruka. </p><p><strong>Njegovu objavu prenosimo vam u cijelosti: </strong></p><p>- Dragi župljani i vjernici, kao što ste vjerojatno vidjeli, u našoj župnoj crkvi Sv. Mati Slobode dogodila se gruba povreda svetog prostora i naših svetinja. Kao župnik, svećenik, vjernik i čovjek dijelim vaše osjećaje i emocije koje ste mi prenijeli putem stotine poruka i mailova sinoć pa i danas, a to su ljutnja, razočarenje, uvreda, ali ponajviše žalost.</p><p>Naime, u razdoblju od subote 28. do ponedjeljka 30.11., dvojica muškaraca i jedan snimatelj bez naše su suglasnosti i znanja ušli kroz glavna vrata župne crkve. Inače, glavna su vrata crkve preko dana otvorena kako bi se vi, vjernici, mogli uvijek moliti pred Presvetim oltarskim sakramentom. Dotični su snimili video kako vježbaju u našoj kapelici, ispred svetohraništa gdje čuvamo Presveto Tijelo Kristovo. U završetku ovog video uratka iznose svrhu i cilj ove radnje, a to je protest što su fitness klubovi zatvoreni, a što crkve mogu primati do 25 vjernika.</p><p>U potpunosti razumijem ogorčenje i teškoće gosp. Valentića i gosp. Cimermana uzrokovano novim mjerama. Također, podržavam njihovo pravo na izražavanje vlastitih misli i stavova, ali ne tako da pritom oskvrnjuju i obezvrjeđuju mjesto na kojem tisuće ljude u molitvi pronalazi snagu i nadu za nošenje svojih svakodnevnih životnih križeva.</p><p>Ja se zaista nadam da gosp. Valentić i gosp. Cimerman nisu znali što čine. Jutros sam razgovarao s nadležnim crkvenim poglavarima i ovih dana ću vas detaljnije obavijestiti o zadovoljštini koju ćemo mi kao župna zajednica učiniti.</p><p>Razmatramo o mogućnostima i potrebi prekršajne odnosno kaznene prijave. Navodno su neki od počinitelja izrazili žaljenje zbog počinjenog, stoga se iskreno nadamo ispravljanju ove situacije mirnim putem na dobro sviju.</p><p>Dragi župljani i vjernici, znam i razumijem da ste i vi duboko povrijeđeni, razočarani i žalosni zbog ovog čina, ali ja vas molim da se ponašamo kao kršćani te da očuvamo svoje dostojanstvo i poput Isusa i mnogih svetaca opraštamo te da pronađemo način da nam ovo svima bude na rast i posvećenje. Poput Isusa izgovorimo riječi: „Oče, oprosti im, ne znaju što čine!“ (Lk 23,24).</p>