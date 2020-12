Batarelo o Valentiću: 'Napad na Crkvu i dijaboličko oskvrnuće'

Ovo nije samo diskriminacija nego što više divljaštvo i napad na Katoličku Crkvu i vjernike u Hrvatskoj koje nismo vidjeli od Domovinskog rata, rekao je Vice John Batarelo

<p>Glumac, model i fitness trener <strong>Mario Valentić </strong>(40), koji se trenutno natječe u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', upao je u prostor crkve Sveta Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu u znak prosvjeda protiv mjera Stožera o zatvaranju teretana i fitness centara. Sa sportašem <strong>Šimunom Cimermanom </strong>tamo je počeo vježbati, a unijeli su i ergometar. </p><p>Snimku je Mario objavio na svom Facebook profilu, a nakon niza loših komentara ju je uklonio. </p><p>- Maknuo sam video jer su me iznenadile reakcije ljudi. Pa nisam šarao s grafitima, što je tih mojih nekoliko sklekova. Iznio sam kritike na mjere Stožera, ne na Crkvu. Mnogi su to shvatili kao uvredu - ispričao je Mario za 24sata i dodao kako je na račun videa dobivao i poruke onih koji su ga pogledali. </p><p>Nakon svega toga oglasio se i čelnik katoličke udruge Vigilare koji je Valentićev potez nazvao 'dijaboličkim oskvrnućem'.</p><p>Njegov status prenosimo u cijelosti:</p><p>"<em>Dijaboličko oskvrnuće u crkvi Sveta Mati Slobode na Jarunu koje su napravili dotični Mario Valentić i Šimun Cimerman ISPRED SVETOHRANIŠTA (gdje je živi Isus Krist) je jednostavno napad na Katoličku Crkvu i vjernike. Ovaj čin ostavlja sve vjernike u šoku i nevjerici i u velikoj boli da se ovo dogodilo na svetom mjestu.</em></p><p><em>Vjerujem da ostavlja svakog normalnog čovjeka bez teksta. Ovaj čin nije niti "fora", niti smiješno. Traži se osuda svih ljudi dobre volje bez obzira na vjeru ili političko opredjeljenje.</em></p><p><em>Ovo nije samo diskriminacija nego što više divljaštvo i napad na Katoličku Crkvu i vjernike u Hrvatskoj koje nismo vidjeli od Domovinskog rata.</em></p><p><em>Ovo neće proći bez posljedica.</em></p><p><em>Ako ste Mario i Šimune ovo napravili iz ne znanja onda što prije očekujemo jednu JAVNU PONIZNU ISPRIKU svim katolicima i župniku.</em></p><p><em>A, ako ste napravili radi ismijavanja i radi "fore" onda ćete biti u velikim problemima.</em></p><p><em>A pratiti ćemo i sve medije i "društvene komentatore" kao i političare da vidimo imaju li uopće imalo civilizirane uljudbe da ovaj čin osude ili će odobravati i poticati ovakve zlobne činove.</em></p><p><em>(EDIT: ne želim taj odvratni video pokazati, možete vidjeti na stranicama dotičnog Mario Valentić: piše: Works at Actor & Personal conditioning trainer Kineziološki fakultet Zagreb)</em>"</p>