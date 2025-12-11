Obavijesti

News

Komentari 5
WSJ TVRDI:

'Donald Trump će ulagati u ruske rijetke minerale, obnovit će dotok nafte u Europu'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
'Donald Trump će ulagati u ruske rijetke minerale, obnovit će dotok nafte u Europu'
3
Foto: Gavriil Grigorov/REUTERS

Novine navode da je jedan neidentificirani europski dužnosnik usporedio predložene energetske sporazume između SAD-a i Rusije s ekonomskom verzijom konferencije na Jalti iz 1945.

Plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Ukrajini uključuje prijedloge za obnavljanje ruskih energetskih tokova u Europu, velika američka ulaganja u ruske rijetke minerale i energiju te korištenje zamrznute ruske državne imovine, piše Wall Street Journal. Novine navode da su prijedlozi detaljno opisani u dodacima mirovnom planu predanim europskim kolegama posljednjih tjedana.

Oni uključuju plan da američke financijske tvrtke i druga poduzeća iskoriste 200 milijardi dolara zamrznute ruske državne imovine za projekte u Ukrajini, među kojima veliki novi podatkovni centar koji bi pokretala nuklearna elektrana Zaporižje koju sada kontroliraju ruske snage, navodi list.

Pokretanje videa...

Oglasio se Zelenski: 'Spremni smo krenuti naprijed s okvirom sporazuma SAD-a i Ukrajine' 00:57
Oglasio se Zelenski: 'Spremni smo krenuti naprijed s okvirom sporazuma SAD-a i Ukrajine' | Video: 24sata/Reuters

Američke tvrtke ulagale bi u ruske strateške sektore poput vađenja rijetkih metala i bušenja nafte na Arktiku, dok bi se ruski energetski tokovi u zapadnu Europu i svijet obnovili, dodaje se.

Novine navode da je jedan neidentificirani europski dužnosnik usporedio predložene energetske sporazume između SAD-a i Rusije s ekonomskom verzijom konferencije na Jalti iz 1945. godine.

Na tom su sastanku pobjednici Drugog svjetskog rata - Sovjetski Savez, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija - podijelili svoje interesne sfere u Europi.

Rusija je izvršila invaziju na Ukrajinu u veljači 2022.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu
NABAVA TENKOVA LEOPARDA

FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu

Posjet je okrunjen potpisivanjem ugovora o nabavi 44 najmodernija njemačka tenka Leopard 2A8
Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala
AFERA GEODEZIJA

Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala

U aferi Geodezija ispitana je i ministrica Nina Obuljen Koržinek koja je u početku branila svog pomoćnika Trupkovića. On joj je, prema porukama koje su pronašli istražitelji, od prvog dana radio iza leđa
Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu
SRAMOTNO

Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu

Ne može, kazao je Penava, shvatiti da nekome smetaju ljudi koji mole, niti takvo razmišljanje podržava te je inicijatore peticije pozvao da izmjeste gay pride

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025