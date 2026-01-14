Donald Trump: 'Cilj je pobijediti u Iranu. Ja volim pobjeđivati'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je zaprijetio da će Sjedinjene Države poduzeti „snažne mjere” ako iranske vlasti počnu vješati sudionike protuvladinih prosvjeda, izjavio je u ekskluzivnom intervjuu za CBS News.

Pokretanje videa... 00:42 Trump razmatra vojnu opciju: Kako bi izgledao udar na Iran? | Video: 24sata/reuters

Trump je naglasio da još nema potvrdu o tome da su pogubljenja počela, ali je poručio da će, ako se to dogodi, odgovor SAD-a biti oštar. “Ako ih objese, vidjet ćete neke stvari… Poduzet ćemo vrlo snažne mjere ako to naprave,” rekao je.

Predsjednik nije precizirao koje bi konkretne mjere SAD poduzeo, ali je istaknuo da bi reakcija bila značajna. Trump je također najavio da je otkazao sve sastanke s iranskim dužnosnicima dok se nasilje ne zaustavi.

U razgovoru je istaknuo da je pomoć na putu za iranske građane i to u različitim oblicima.

Foto: Profimedia

- Krajnji cilj u Iranu je pobijediti. Volim pobjeđivati - poručio je Trump.

- Ne želimo da se ono što se događa u Iranu nastavi događati. I znate, ako žele imati prosvjede, to je jedno. Ali kad počnu ubijati tisuće ljudi, a sada mi govorite i o vješanju, vidjet ćemo kako će im to završiti. Neće im dobro završiti - istaknuo je.