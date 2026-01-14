Obavijesti

News

Komentari 0
PREDSJEDNIKOVE PRIJETNJE

Donald Trump: 'Cilj je pobijediti u Iranu. Ja volim pobjeđivati'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Donald Trump: 'Cilj je pobijediti u Iranu. Ja volim pobjeđivati'
Foto: Jonathan Ernst

Trump je također najavio da je otkazao sve sastanke s iranskim dužnosnicima dok se nasilje ne zaustavi

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je zaprijetio da će Sjedinjene Države poduzeti „snažne mjere” ako iranske vlasti počnu vješati sudionike protuvladinih prosvjeda, izjavio je u ekskluzivnom intervjuu za CBS News.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump razmatra vojnu opciju: Kako bi izgledao udar na Iran? 00:42
Trump razmatra vojnu opciju: Kako bi izgledao udar na Iran? | Video: 24sata/reuters

Trump je naglasio da još nema potvrdu o tome da su pogubljenja počela, ali je poručio da će, ako se to dogodi, odgovor SAD-a biti oštar. “Ako ih objese, vidjet ćete neke stvari… Poduzet ćemo vrlo snažne mjere ako to naprave,” rekao je.

ISTAKNUTI REPUBLIKANAC Umro je Mark Brnović, nesuđeni veleposlanik SAD-a u Srbiji
Umro je Mark Brnović, nesuđeni veleposlanik SAD-a u Srbiji

Predsjednik nije precizirao koje bi konkretne mjere SAD poduzeo, ali je istaknuo da bi reakcija bila značajna. Trump je također najavio da je otkazao sve sastanke s iranskim dužnosnicima dok se nasilje ne zaustavi.

U razgovoru je istaknuo da je pomoć na putu za iranske građane i to u različitim oblicima.

Protests Continue in Tehran Amid Weeks of Unrest Across Iran - 09 Jan 2026
Foto: Profimedia

- Krajnji cilj u Iranu je pobijediti. Volim pobjeđivati - poručio je Trump.

- Ne želimo da se ono što se događa u Iranu nastavi događati. I znate, ako žele imati prosvjede, to je jedno. Ali kad počnu ubijati tisuće ljudi, a sada mi govorite i o vješanju, vidjet ćemo kako će im to završiti. Neće im dobro završiti - istaknuo je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
PROGNOZA Stiže novi snijeg!
PROGNOZA po gradovima

PROGNOZA Stiže novi snijeg!

Promjenjivo vrijeme stiže u Hrvatsku: povremeno sunčano, ali s oblačnim razdobljima i kišom u Gorskom kotaru i Lici. Temperature iznad prosjeka, jugo puše, a jutarnji minusi sve rjeđi
Stravična snimka iz Varaždina: 'Na zgradi se vidi puno krvi'
UŽAS

Stravična snimka iz Varaždina: 'Na zgradi se vidi puno krvi'

Prema navodima čitatelja i svjedoka, ispred zgrade je tim Hitne oživljavao čovjeka. Policija kaže da je jedan ozlijeđen te prevezen u varaždinsku bolnicu
Milanović: Zna li Plenković što su naši 'strateški partneri' prodali Srbiji i što čini po tome?
PRODAJA RAFALEA

Milanović: Zna li Plenković što su naši 'strateški partneri' prodali Srbiji i što čini po tome?

Francuski ministar zapravo nam je potvrdio kako se preko hrvatskih leđa i na štetu hrvatskih nacionalnih interesa provodi projekt privlačenja Srbije na Zapad, poručuje Milanović u priopćenju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026