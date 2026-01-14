Umro je Mark Brnović, nesuđeni veleposlanik SAD-a u Srbiji

Mark Brnović, bivši državni tužitelj Arizone u dva mandata i istaknuti član Republikanske stranke, preminuo je u utorak u 59. godini od posljedica srčanog udara. Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest u priopćenju, opisujući ga kao "voljenog oca, supruga, sina i brata" te "prvaka pravde". Brnovićeva karijera bila je obilježena beskompromisnim konzervativnim stavovima, velikim pravnim bitkama protiv korporacija i savezne vlade, ali i turbulentnim odnosom s bivšim predsjednikom Donaldom Trumpom, pišu američki mediji.

"S dubokom tugom obitelj Brnović objavljuje smrt Marka Brnovića. Najpoznatiji kao 26. državni tužitelj Arizone, državni i savezni tužitelj te prvak pravde, zauvijek će ostati u našem sjećanju kao voljeni otac, suprug, sin i brat. Srca su nam slomljena zbog ovog gubitka i duboko smo dirnuti izljevima ljubavi i podrške brojnih divnih ljudi diljem države i zemlje", stoji u priopćenju obitelji.

Dva mandata obilježena beskompromisnim bitkama

Kao glavni tužitelj Arizone od 2015. do 2023. godine, Brnović je stekao reputaciju tvrdog i ponekad kontroverznog pravnika. Njegov rad bio je usmjeren na nekoliko ključnih područja. S jedne strane, istaknuo se u zaštiti potrošača, pokrenuvši uspješne tužbe protiv velikih korporacija. Njegov ured osigurao je povrat od 4,65 milijuna dolara za građane Arizone prevarene u skandalu s krvnim testovima tvrtke Theranos. Također je ishodio višemilijunske nagodbe s General Motorsom zbog neispravnih prekidača za paljenje i Volkswagenom zbog varanja na testovima emisija ispušnih plinova.

S druge strane, nije se ustručavao ulaziti u ideološke sukobe. Pokretao je tužbe protiv administracija Baracka Obame i Joea Bidena zbog politika zaštite okoliša, imigracije i zdravstvene reforme. Bio je gorljivi zagovornik smrtne kazne te je nakon višegodišnje pauze radio na ponovnom pokretanju izvršenja u Arizoni. Njegovi potezi često su izazivali kritike demokrata, koji su ga optuživali da koristi ured za vođenje nacionalnih stranačkih bitaka, no on je uvijek tvrdio da samo "provodi zakon kakav jest, a ne kakav bi želio da bude".

Turbulentan odnos s Trumpom i propalo veleposlanstvo

Iako republikanac, Brnovićev odnos s Donaldom Trumpom bio je složen. Nakon predsjedničkih izbora 2020. godine, Brnović se našao pod velikim pritiskom da podrži Trumpove tvrdnje o izbornoj prijevari. Njegov ured proveo je istragu, no u konačnici je izvijestio da nisu pronađeni dokazi o rasprostranjenoj prijevari koja bi utjecala na ishod izbora. Taj ga je stav koštao Trumpove podrške u neuspješnoj kampanji za američki Senat 2022. godine, kada je u predizborima poražen od Blakea Mastersa.

Unatoč tome, Trump ga je u ožujku 2025., na početku svog drugog mandata, nominirao za američkog veleposlanika u Srbiji. Mnogi su taj potez vidjeli kao priznanje njegovu srpskom podrijetlu. Međutim, nominacija je iznenada povučena u listopadu iste godine. Brnović je tada izjavio kako "birokrati iz duboke države" nisu željeli da netko s njegovim političkim, etičkim i vjerskim podrijetlom obnaša tu dužnost.

Nakon završetka mandata početkom 2023., pridružio se odvjetničkoj tvrtki, a iza sebe je ostavio nasljeđe beskompromisnog pravnika koji nije bježao od sukoba. Brojni kolege, uključujući i političke protivnike, izrazili su sućut njegovoj obitelji. Bivši guverner Doug Ducey opisao ga je kao osobu čija je "strast za zakonom, pravdom i žrtvama bila zaštitni znak njegove karijere", dok je njegov prethodnik i nekadašnji suparnik Tom Horne poručio: "Nekada smo bili politički protivnici, ali s vremenom smo postali prijatelji, na čemu sam zahvalan." Iza sebe je ostavio suprugu Susan, saveznu sutkinju, i dvije kćeri.