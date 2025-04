Trump: Krim će ostati ruski! Da Ukrajina nije pričala o ulasku u NATO, rata možda ne bi ni bilo!

Američki predsjednik Donald Trump dao je veliki intervju Timeu u kojem je govorio o prvih 100 dana drugog mandata u Bijeloj kući, tarifama, situaciji u Ukrajini, potencijalnom trećem mandatu...

Trumpa su upitali o njegovoj ulozi na svjetskoj 'pozornici'

- Ako možemo zaustaviti gubitak 3000 života tjedno u prosjeku u Ukrajini i Rusiji.. To je samo zbog mene. Mislim da ćemo to uspjeti. Da ćemo to završiti. Mislim da ćemo i postići dogovor s Iranom. Nitko drugi to ne bi mogao - kazao je Trump.

'To je Bidenov rat!'

Na početku je kazao da je njegova poruka da će zaustaviti rat prvog dana mandata bila pretjerivanje kako bi istaknuo poantu.

- Ja sam ovdje tek tri mjeseca, a rat traje već tri godine. Ne bi se nikad dogodio da sam ja predsjednik. To je Bidenov rat, nije moj rat. Ja nemam ništa s tim. Sa mnom ne bi bilo ovog rata, Putin to ne bi napravio - kazao je Trump, kojeg su pitali je li mir moguć s Putinom kao predsjednikom.

- Sa mnom kao predsjednikom, da, moguć je. Da je netko drugi predsjednik, onda nema šanse - kazao je Trump.

Pitali su ga i može li Putin 'donijeti' mir...

- Mislim da bi Putin to radije riješio na drugi način, da bi on radije uzeo sve. I mislim da sam ja jedini koji može ispregovarati rješenje. I mislim da smo već daleko stigli, imali smo dobre razgovore i blizu smo dogovora. Ne vjerujem da bi itko drugi mogao postići taj dogovor.

A misli li Trump da je mir moguć dok je Zelenski još predsjednik Ukrajine?

- Da, mislim to. On je sad predsjednik i mislim da ćemo postići dogovor..

Dalje je kazao kako misli da se Ukrajina nikad neće moći pridružiti NATO-u.

Prozvao i Obamu

- Mislim da nikada neće moći ući u NATO. Mislim da je to – od samog početka – bio uzrok rata. Kad su počeli govoriti o pridruživanju NATO-u. Da to nije bilo spomenuto, rat se možda ne bi ni dogodio - kazao je Trump.

Pitali su ga i treba li Krim pripasti Rusiji...

- Pa Krim je otišao Rusiji. Predao im ga je Obama. Da sam ja bio predsjednik, Krim ne bi bio oduzet.

Bi li bilo prihvatljivo za vas, u okviru konačnog sporazuma, da Krim i četiri druge regije koje je Rusija uzela budu pripojene Rusiji. pitali su dalje Trumpa.

- Ako Krim ostane Rusiji, moramo pričati samo o Krimu, jer on se uvijek spominje... Krim će ostati ruski. Zelenski to razumije. Svi to razumiju. Svi to znaju već dulje vremena. Njihov je već dulje vremena, puno prije nego što je Trump došao. Ponavljam, ovo je Obamin rat. Ovo je rat koji se nikada nije trebao dogoditi. Ja ga zovem ratom koji se nikada nije trebao dogoditi - kazao je Trump...

Tvrdi da s Rusijom ne pregovora ni o čem drugom osim o Ukrajini...

Trump je rekao kako svojih prvih 100 dana mandata smatra iznimno uspješnima...

'U SAD su ušli opasni ljudi...'

- Mislim da radim točno ono na čemu sam temeljio svoju kampanju. Ako pogledate o čemu sam govorio tijekom kampanje, primjerice, možemo spomenuti 'uklanjanje' ljudi iz zemlje. Moramo to učiniti jer je Biden dopustio ljudima da uđu kroz svoju politiku otvorenih granica, to je potpuno ludilo. Dopustio je ulazak ljudima koje ne možemo imati u svojoj zemlji. Mnogo je kriminalaca – ispraznili su svoje zatvore, mnoge zemlje, gotovo svaka zemlja. U našu su zemlju ušli vrlo opasni ljudi. Mogli bi vas ubiti bez da trepnu. To ne možemo dopustiti u SAD-u - kazao je Trump.

Namjerava li slati američke građane u strane zatvore, pitali su ga iz Timea. Ranije je Trump bio najavio 'zatvorsku suradnju' s Bukeleom, predsjednikom El Salvadora...

- Volio bih, ako bi bilo dopušteno zakonom. Istražujemo to. Kad imamo nekoga, govorim o ekstremnim slučajevima, tko je bio 28 puta u zatvoru i vani... I svaki put kad izađe pokuša ubiti ljude, ne bi imao nikakav problem s tim. Stopa kriminala je eksplodirala pod Bidenom, moramo je smanjiti.

Pitali su ga i o njegovoj najavi da će ići po treći mandat, što zakon ne dozvoljava...

- Radije ne bih govorio o tome sada. Postoje neke rupe u zakonu o kojima se već pričalo i koje su dobre poznate. Ali ja ne vjerujem u iskorištavanje rupa u zakonu - kazao je Trump i potom pohvalio svoje psihofizičke sposobnosti...

-