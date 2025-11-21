Obavijesti

News

KOMENTIRA: IGOR ALBORGHETTI PLUS+

Donald Trump ima čudno značenje za riječ fleksibilnost

Piše Igor Alborghetti,
Čitanje članka: 1 min
Donald Trump ima čudno značenje za riječ fleksibilnost
Foto: Evelyn Hockstein

Popuštanje koje se nudi nije tek diplomatska sintagma - iz Washingtona prema Kijevu dolazi sve jasnija poruka kako bi nastavak rata mogao značiti i gubitak podrške

Donald Trump vratio se u sedlo. Opet uređuje pregovore između Rusije i SAD-a o budućnosti Ukrajine. Službeni je stav Bijele kuće da se snažno inzistira na transparentnosti. Nekako je onda čudno da se posljednji krug razgovora odvija iza zatvorenih vrata, a informacije iznutra rezultat su kontroliranih medijskih curenja. Baloni koji iskušavaju što je prihvatljivo a što nije.

