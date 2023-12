Donald Trump: Imigranti bez isprava 'truju krv naše zemlje'

Trump je to rekao tijekom predizborne kampanje u New Hampshireu gdje se pobunio protiv rekordnog broja migranata koji pokušavaju ilegalno prijeći američku granicu. Trump je obećao suzbiti ilegalnu imigraciju i ograničiti legalnu imigraciju ako bude izabran za drugi četverogodišnji predsjednički mandat.

- Oni truju krv naše zemlje - rekao je Trump na skupu u gradu Durhamu na kojem je sudjelovalo nekoliko tisuća pristaša, dodavši da imigranti u SAD-u osim iz Južne Amerike dolaze iz Azije i Afrike. "Iz cijeloga svijeta slijevaju se u našu zemlju".

Trump je upotrijebio iste riječi o "trovanju krvi" tijekom intervjua za National Pulse, desničarsku web stranicu, koji je objavljen krajem rujna. To je izazvalo osudu Antidifamacijske lige, čiji je čelnik Jonathan Greenblatt nazvao takav jezik "rasističkim, ksenofobičnim i vrijednim prezira".

Hitlerova retorika

Jason Stanley, profesor s Yalea i autor knjige o fašizmu, rekao je da je Trumpovo opetovano korištenje tog jezika opasno. Rekao je da Trumpove riječi ponavljaju retoriku nacističkog vođe Adolfa Hitlera, koji je u svojoj političkoj raspravi "Mein Kampf" upozorio protiv toga da njemačku krv truju Židovi.

- On sada ponavlja takve riječi na skupovima. Ponavljanjem opasnog govora on postaje normalan kao i postupci koje preporučuje. To je vrlo zabrinjavajući rječnik za sigurnost imigranata u SAD-u - rekao je Stanley.

U listopadu je glasnogovornik Trumpove kampanje Steven Cheung odbacio kritike izjava bivšeg predsjednika kao "besmislene", tvrdeći da sličan rječnik prevladava u knjigama, novinskim člancima i na TV-u.

Kada je u subotu upitan za komentar, Cheung se nije izravno osvrnuo na Trumpove riječi i umjesto toga se osvrnuo na kontroverze vezane uz to kako se američki fakulteti nose sa studentskim prosvjedima od Hamasova napada na Izrael 7. listopada, rekavši da su mediji i akademska zajednica pružili "sigurno utočište opasnim antisemitskim i prohamasovskim retorikama koje su i opasne i alarmantne".

Riječi o "trovanju krvi naše zemlje" nisu bile u Trumpovu pripremljenom govoru koji je distribuiran medijima prije događaja u subotu i nije jasno je li njegova upotreba te retorike bila planirana ili spontana.

Kritizira Bidena

Trump je vodeći kandidat za predsjedničku nominaciju Republikanske stranke 2024. godine, a sigurnost državnih granica postala je glavna tema njegove kampanje.

Foto: KEVIN LAMARQUE

Obećao je vratiti tvrde mjere iz svojeg predsjedničkog mandata 2017.-2021. i provesti nove koje dodatno suzbijaju imigraciju.

Predsjednik Joe Biden, vjerojatni kandidat Demokratske stranke, nastojao je donijeti humaniju i uređeniju useljeničku politiku, ali se bori s rekordnim brojem migranata, što predstavlja opasnost za njegovu kampanju za reizbor.

Tijekom predizborne kampanje Trump je u više navrata koristio huškački jezik kako bi opisao problem granice i kritizirao Bidenovu politiku.

U subotu je recitirao stihove pjesme koju je preinačio kako bi imigrante usporedio sa smrtonosnim zmijama.

Ako bude ponovno izabran, Trump je obećao "zaustaviti invaziju na našu južnu granicu i započeti najveću domaću operaciju deportacije u američkoj povijesti".