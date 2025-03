Donald Trump ipak odustao od udvostručavanja carina na kanadski čelik i aluminij

Samo nekoliko sati nakon što je najavio povećanje carine s 25% na 50% na kanadski čelik i aluminij i tom najavom uzdrmao financijsko tržište, američki predsjednik Donald Trump promijenio je mišljenje i ostao pri uvođenju 25-postotne carine od srijede. Promjena je uslijedila nakon što je premijer Ontarija Doug Ford također odustao od vlastitih planova za uvođenje naknade od 25% američkim potrošačima na kanadsku električnu energiju. Najnaseljenija kanadska pokrajina opskrbljuje električnom energijom više od milijun domova na teritoriju SAD-a. Za četvrtak je u Washingtonu dogovoren sastanak Forda s američkim ministrom trgovine Howardom Lutnickom.

Iz Bijele kuće su potom objavili da će u srijedu na snagu stupiti samo ranije planirane carine od 25 posto na čelične i aluminijske proizvode iz Kanade i svih ostalih zemalja – bez iznimaka i izuzetaka.

Trump je pokrenuo rasprodaju dionica jutarnjom objavom na svojoj društvenoj mreži Truth Social, rekavši da je naložio Lutnicku uvođenje dodatnih 25% carina na metalne proizvode iz Kanade, koje stupaju na snagu u srijedu, povrh 25% na sve uvezene proizvode od čelika i aluminija iz drugih zemalja.

Također je kritizirao Kanadu zbog trgovinske zaštite mliječnih i drugih poljoprivrednih proizvoda te zaprijetio da će "znatno povećati" carine na automobile koji dolaze u SAD, a koje bi trebale stupiti na snagu 2. travnja "ako Kanada također ne ukine druge nečuvene, dugotrajne carine".

Vrijednost dionica na američkim burzama snažno je pala otkad su dosegle rekordnu razinu otprilike mjesec dana nakon što je Trump preuzeo dužnost 20. siječnja, s gotovo pet bilijuna dolara tržišne vrijednosti izbrisane iz američkih indeksa.

Ulagači se pripremaju za daljnji krug carina na automobile, kao i recipročnih carina "milo za drago" početkom travnja. Kanada i Kina uzvratile su vlastitim carinama na izvoz iz SAD-a, dok je Meksiko prestao s tom praksom nakon što je Trump odgodio uvođenje planiranih nameta južnom američkom susjedu.

"Ovako izgleda trgovinski rat", rekao je viši direktor Centra za geoekonomiju Atlantic Councila Josh Lipsky. "Milo za drago eskalacija koja može brzo spiralno dovesti do ekonomske štete na obje strane."

Carine na metale primjenjivat će se na milijune tona čelika i aluminija uvezenih iz Kanade, Brazila, Meksika, Južne Koreje i drugih zemalja, koje su ulazile u SAD bez carine pod izuzećem. Trump je obećao da će se carine primjenjivati ​​"bez izuzetaka ili izuzeća" u potezu za koji se nada da će pomoći američkim industrijama koje se muče.

Trumpovo obećanje da će udvostručiti poreze na uvezene metale iz Kanade dovelo je do skoka cijena aluminija. Cjenovne premije za aluminij na američkom tržištu popele su se u utorak na rekordno visoku razinu iznad 990 dolara po metričkoj toni. Trumpova pretjerana usredotočenost na carine, otkako je preuzeo predsjedničku dužnost u siječnju, uzdrmala je povjerenje ulagača, potrošača i poduzeća na takav način da su ekonomisti sve zabrinutiji kako bi to moglo dovesti do recesije.