SVE VEĆI PRITISAK

Donald Trump je odobrio akciju CIA-e unutar Venezuele. Venezuela odmah zaprijetila

Piše HINA,
Donald Trump je odobrio akciju CIA-e unutar Venezuele. Venezuela odmah zaprijetila
Foto: DONALD TRUMP VIA TRUTH SOCIAL/RE

Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, potvrdio je ranije navode nekih američkih medija da je ovlastio CIA za tajne operacije u Venezueli

„Dao sam zeleno svjetlo za ta djelovanja iz nekoliko razloga i mislim da Venezuela osjeća sve veći pritisak“, potvrdio je Trump koji je naglasio da je to učinio jer Venezuela oslobađa veliki broj zatvorenika, uključujući i osobe iz ustanova za mentalno zdravlje te ih šalje prema Sjedinjenim Američkim Državama.

Drugi razlog vođenja tajnih operacija je velika količina narkotika koji se, kaže Trump, iz ove zemlje Južne Amerike šalju u SAD-e i to gotovo isključivom morskim putem.

„Sada krećemo nadzirati kopno jer morske putove imamo pod vrlo dobrom kontrolom“, izjavio je američki predsjednik.

Trump se susreo i s pitanjem je li jedna od tajnih operacija obavještajne službe CIA i likvidacija venezuelanskog predsjednika, 63-godišnjeg Nicolasa Madura, ali na to pitanje Trump nije dao nikakav odgovor.

New York Times je prvi objavio tekst o tajnim operacijama u Venezueli.

Venezuela odgovorila

Venezuelanska vlada izrazila je veliku zabrinutost zbog izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa te je najavila da će podnijeti žalbu Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. New York Times je prvi objavio vijest da su Sjedinjene Američke Države spremne za tajne operacije koje će u Venezueli obavljati obavještajna služba CIA. Vrlo brzo je te navode potvrdio i sam američki predsjednik.

„Dao sam zeleno svjetlo za ta djelovanja”, rekao je Donald Trump koji je dodao da time želi spriječiti dolazak velike količine narkotika iz Venezuele u SAD-e, ali i da ta južnoamerička zemlja oslobađa veliki broj zatvorenika, uključujući i osobe iz ustanova za mentalno zdravlje te ih šalje prema Sjedinjenim Američkim Državama.

Venezuela je objavila da takve izjave predstavljaju kršenje međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih naroda te da pripremaju žalbu.

Ujedno je Venezuela dodala da su sve akcije SAD-a usmjerene na rušenje sadašnjeg vodstva Venezuele s krajnjim ciljem oduzimanja njihovih naftnih resursa.

