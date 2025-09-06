Donald Trump: Mislim da će Bjelorusija pustiti mnoge političke zatvorenike!

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da vjeruje da će Bjelorusija pustiti mnoge od stotina političkih zatvorenika koje drži.

Trump je, obraćajući se novinarima u Ovalnom uredu, rekao da je o tom pitanju razgovarao s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom, kojeg je nazvao "vrlo cijenjenim čovjekom".

Vjeruje se da Bjelorusija drži oko 1400 političkih zatvorenika.

"Vjerujem da će pustiti mnogo od tih 1400", rekao je Trump, rekavši da bi se to moglo dogoditi "u prilično bliskoj budućnosti".