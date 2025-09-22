Donald Trump: Mislim da smo pronašli odgovor na autizam!

Američki predsjednik Donald Trump tijekom govora na komemoraciji za ubijenog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka najavio je da će danas iz Ovalnog ureda objaviti, kako je rekao, “jednu od najvećih medicinskih objava u povijesti” vezanu uz autizam.

– Mislim da smo pronašli odgovor na autizam. Nećemo više dopustiti da se to događa. Vjerujem da će ovo biti jedna od najvažnijih konferencija za novinare u mom životu – poručio je Trump, ne preciziravši o čemu se točno radi.

Prema pisanju Washington Posta, očekuje se da će predsjednik objaviti kako razvoj autizma kod djece povezuje s primjenom lijeka protiv bolova Tylenola (acetaminofen, odnosno paracetamol) tijekom trudnoće, osobito ako je povezan s niskom razinom folata, vitamina ključnog za pravilan razvoj mozga i kralježnice.

Trump navodno planira istaknuti folinsku kiselinu (leukovorin), oblik folata, kao mogući način ublažavanja simptoma autizma. Dodaci folata i danas se preporučuju trudnicama kako bi se smanjio rizik od defekata neuralne cijevi, poput spine bifide.

Tylenol pod povećalom

Tylenol je jedan od najčešće korištenih lijekova u SAD-u, uključujući i kod trudnica. Američki zdravstveni dužnosnici razmatraju izdavanje upozorenja ženama da u ranoj trudnoći izbjegavaju lijek, osim ako je riječ o povišenoj temperaturi.

Proizvođač Tylenola, tvrtka Kenvue, potvrdila je da je u tijeku “znanstvena razmjena” s američkim Ministarstvom zdravstva o ovom pitanju, ali odbacuje optužbe o povezanosti lijeka i autizma.

– Acetaminofen je najsigurnija opcija protiv bolova tijekom cijele trudnoće kada je potreban. Bez njega trudnice bi morale birati između potencijalno opasnih stanja poput vrućice ili rizičnijih lijekova – priopćila je tvrtka.

Dodali su kako “više od desetljeća rigoroznih istraživanja”, koja podupiru globalni zdravstveni regulatori, ne pronalazi vjerodostojne dokaze o povezanosti acetaminofena i autizma.

Najava koja izaziva kontroverze

Trumpova najava već je izazvala brojne reakcije u medicinskoj zajednici, budući da se radi o izuzetno osjetljivoj temi koja pogađa milijune obitelji diljem svijeta. Stručnjaci upozoravaju da bi svaka ishitrena izjava mogla utjecati na ponašanje trudnica i stvaranje panike oko upotrebe široko dostupnog lijeka.

Konferencija iz Ovalnog ureda najavljena je za danas, a očekuje se da će privući veliku pažnju javnosti i medicinskih stručnjaka.