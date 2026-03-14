Donald Trump: Mnoge zemlje poslat će ratne brodove kako bi Hormuški tjesnac ostao otvoren

"Mnoge zemlje, a naročito one pogođene pokušajem Irana da zatvori Hormuški tjesnac, poslat će ratne brodove zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi tjesnac ostao otvoren i siguran", napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj platformi Truth Social.

Kazao je da se nada da će Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja, Velika Britanija i druge zemlje tamo poslati brodove.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom o tome koje su zemlje pristale poslati brodove.