Donald Trump: Mnoge zemlje poslat će ratne brodove kako bi Hormuški tjesnac ostao otvoren

Američki predsjednik Donald Trump je u subotu rekao da će mnoge zemlje poslati ratne brodove kako bi zajamčile da Hormuški tjesnac ostane otvoren, no nije pružio pojedinosti o tome koje zemlje su na to pristale
"Mnoge zemlje, a naročito one pogođene pokušajem Irana da zatvori Hormuški tjesnac, poslat će ratne brodove zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi tjesnac ostao otvoren i siguran", napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj platformi Truth Social.
Kazao je da se nada da će Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja, Velika Britanija i druge zemlje tamo poslati brodove.
Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom o tome koje su zemlje pristale poslati brodove.
