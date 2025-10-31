Obavijesti

NAKON 33 GODINA PAUZE

Donald Trump ne želi isključiti podzemne nuklearne testove

Piše Hina,
Foto: Brian Snyder

Američki predsjednik Donald Trump ponovio je u petak da će SAD nastaviti testiranja nuklearnog oružja, ali nije izravno odgovorio na pitanje hoće li to uključivati tradicionalne podzemne nuklearne testove koji su bili česti za vrijeme hladnog rata.

"Saznat ćete jako brzo, ali provest ćemo neka testiranja", rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One dok je letio prema Palm Beachu na Floridi, odgovarajući na pitanje o podzemnim nuklearnim testovima.

"Druge zemlje to rade. Ako oni to budu radili i mi ćemo to raditi, OK?"

Trump je u četvrtak rekao da je naredio američkoj vojsci da odmah ponovno pokrene proces za testiranje nuklearnog oružja nakon stanke od 33 godina, što izgleda kao poruka Kini i Rusiji, suparničkim nuklearnim silama.

TVRDI FT: Samit Trumpa i Putina otkazali zbog Rusije? 'Nisu pokazivali spremnost za pregovore'
Samit Trumpa i Putina otkazali zbog Rusije? 'Nisu pokazivali spremnost za pregovore'

Trump je to objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social dok je helikopterom Marine One letio na sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Busanu u Južnoj Koreji.

Nije jasno je li mislio na testiranja nuklearne eksplozije, što bi mogla provoditi Nacionalna uprava za nuklearnu sigurnost, ili testiranja leta projektila koji mogu nositi nuklearno oružje.

Nijedna nuklearna sila, osim Sjeverne Koreje i to zadnji put 2017., nije provela testiranje nuklearne eksplozije više od 25 godina. 

