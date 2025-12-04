Donald Trump o sporazumu Ruande i Konga: Rješavamo rat koji traje već desetljećima

Američki predsjednik Donald Trump okupio je u četvrtak u Washingtonu čelnike Demokratske Republike Kongo i Ruande kako bi potpisali mirovni sporazum, dok se borbe u njihovoj ratom razorenoj regiji nastavljaju. Ruandski predsjednik Paul Kagame i predsjednik Demokratske Republike Kongo Felix Tshisekedi potvrdili su predanost sporazumu o ekonomskoj integraciji dogovorenom prošloga mjeseca i mirovnom sporazumu postignutom u lipnju uz posredovanje SAD-a. Dvojica čelnika također su trebala potpisati sporazum o ključnim mineralima.

Potpisivanje je Trumpu donijelo posljednju u nizu televizijskih diplomatskih pobjeda, u ovom slučaju onu koja je u suprotnosti s krvavom situacijom na terenu. Washington želi pristup nizu prirodnih resursa u DR Kongu dok se bori protiv kineske dominacije u ključnim mineralima.

"Rješavamo rat koji traje desetljećima. Puno su vremena provodili ubijajući jedni druge, a sada će puno vremena provoditi grleći se, držeći se za ruke i ekonomski iskorištavajući Sjedinjene Države - kao što to čini svaka druga zemlja", rekao je Trump.

Sjedeći pred kulisom s natpisom "postizanje mira" u mirovnom institutu koji je njegova administracija neslužbeno nazvala po Trumpu, afrički čelnici potpisali su i razmijenili dokumente s američkim predsjednikom.

Dok su čelnici potpisivali sporazume, diljem pokrajine Južni Kivu zabilježeni su sukobi između pobunjenika M23 koje podržava Ruanda i vojske DR Konga. Glasnogovornik M23 optužio je vladine trupe za bombardiranje nekoliko civilnih područja.

Skupina je ranije ove godine zauzela dva najveća grada u istočnom DR Kongu, što je izazvalo strahove od širenja rata. Analitičari kažu da je američka diplomacija zaustavila eskalaciju borbi, ali nije uspjela riješiti ključna pitanja.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je da potpisivanje sporazuma "ponovno obvezuje strane na mirovni proces" i odražava "mjesece intenzivne diplomacije koju je vodio predsjednik Trump, koji je i DR Kongu i Ruandi jasno dao do znanja da je status quo neprihvatljiv".