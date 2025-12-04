Obavijesti

News

Komentari 0
RATOM RAZORENE REGIJE

Donald Trump o sporazumu Ruande i Konga: Rješavamo rat koji traje već desetljećima

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Donald Trump o sporazumu Ruande i Konga: Rješavamo rat koji traje već desetljećima
4
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Potpisivanje je Trumpu donijelo posljednju u nizu televizijskih diplomatskih pobjeda, u ovom slučaju onu koja je u suprotnosti s krvavom situacijom na terenu

Američki predsjednik Donald Trump okupio je u četvrtak u Washingtonu čelnike Demokratske Republike Kongo i Ruande kako bi potpisali mirovni sporazum, dok se borbe u njihovoj ratom razorenoj regiji nastavljaju. Ruandski predsjednik Paul Kagame i predsjednik Demokratske Republike Kongo Felix Tshisekedi potvrdili su predanost sporazumu o ekonomskoj integraciji dogovorenom prošloga mjeseca i mirovnom sporazumu postignutom u lipnju uz posredovanje SAD-a. Dvojica čelnika također su trebala potpisati sporazum o ključnim mineralima.

Potpisivanje je Trumpu donijelo posljednju u nizu televizijskih diplomatskih pobjeda, u ovom slučaju onu koja je u suprotnosti s krvavom situacijom na terenu. Washington želi pristup nizu prirodnih resursa u DR Kongu dok se bori protiv kineske dominacije u ključnim mineralima.

"Rješavamo rat koji traje desetljećima. Puno su vremena provodili ubijajući jedni druge, a sada će puno vremena provoditi grleći se, držeći se za ruke i ekonomski iskorištavajući Sjedinjene Države - kao što to čini svaka druga zemlja", rekao je Trump.

Sjedeći pred kulisom s natpisom "postizanje mira" u mirovnom institutu koji je njegova administracija neslužbeno nazvala po Trumpu, afrički čelnici potpisali su i razmijenili dokumente s američkim predsjednikom.

BORBE ZA MOĆ Strava u Kongu: Leševi na cesti, masovna silovanja i ubojstva. Zvijeri pucaju čak i na djecu!
Strava u Kongu: Leševi na cesti, masovna silovanja i ubojstva. Zvijeri pucaju čak i na djecu!

Dok su čelnici potpisivali sporazume, diljem pokrajine Južni Kivu zabilježeni su sukobi između pobunjenika M23 koje podržava Ruanda i vojske DR Konga. Glasnogovornik M23 optužio je vladine trupe za bombardiranje nekoliko civilnih područja.

Skupina je ranije ove godine zauzela dva najveća grada u istočnom DR Kongu, što je izazvalo strahove od širenja rata. Analitičari kažu da je američka diplomacija zaustavila eskalaciju borbi, ali nije uspjela riješiti ključna pitanja.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je da potpisivanje sporazuma "ponovno obvezuje strane na mirovni proces" i odražava "mjesece intenzivne diplomacije koju je vodio predsjednik Trump, koji je i DR Kongu i Ruandi jasno dao do znanja da je status quo neprihvatljiv".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju
VREMENSKA PROGNOZA

PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku povremeno jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena, lokalno jaka bura...
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan
Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...
VODIČ ZA PRIUŠTIVO STANOVANJE

Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...

Cijena po kojoj bi se prodavali stanovi je definirana kao stvarni trošak gradnje, a dodatno se umanjuje u nerazvijenim područjima. Cijena najma državnih stanova s režijama neće prelaziti 30 posto prihoda obitelji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025