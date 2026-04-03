Donald Trump: Obaranje američkog aviona neće utjecati na pregovore s Iranom

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da obaranje američkog vojnog zrakoplova neće utjecati na pregovore o okončanju mjesec dana starog sukoba s Iranom, izvijestio je NBC News.

Iran je u petak srušio američki vojni zrakoplov, dvosjed F-15E, nakon čega je jedan pilot spašen, izvijestili su izraelski i iranski mediji.

New York Times je kasnije izvijestio da se u petak u Zaljevu srušio i drugi borbeni zrakoplov američkih zračnih snaga, a njegov jedini pilot je spašen.

Iranski državni mediji objavili su da je iranski sustav protuzračne obrane ciljao "neprijateljski" zrakoplov A-10 u južnim vodama blizu Hormuškog tjesnaca.