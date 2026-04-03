Obavijesti

News

Komentari 10
JEDAN PILOT SPAŠEN

Donald Trump: Obaranje američkog aviona neće utjecati na pregovore s Iranom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Evan Vucci

Iran je u petak srušio američki vojni zrakoplov, dvosjed  F-15E, nakon čega je jedan pilot spašen, izvijestili su izraelski i iranski mediji

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da obaranje američkog vojnog zrakoplova neće utjecati na pregovore o okončanju mjesec dana starog sukoba s Iranom, izvijestio je NBC News. 

New York Times je kasnije izvijestio da se u petak u Zaljevu srušio i drugi borbeni zrakoplov američkih zračnih snaga, a njegov jedini pilot je spašen.

Iranski državni mediji objavili su da je iranski sustav protuzračne obrane ciljao "neprijateljski" zrakoplov A-10 u južnim vodama blizu Hormuškog tjesnaca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026