Iran je u petak srušio američki vojni zrakoplov, dvosjed F-15E, nakon čega je jedan pilot spašen, izvijestili su izraelski i iranski mediji
Donald Trump: Obaranje američkog aviona neće utjecati na pregovore s Iranom
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da obaranje američkog vojnog zrakoplova neće utjecati na pregovore o okončanju mjesec dana starog sukoba s Iranom, izvijestio je NBC News.
Iran je u petak srušio američki vojni zrakoplov, dvosjed F-15E, nakon čega je jedan pilot spašen, izvijestili su izraelski i iranski mediji.
New York Times je kasnije izvijestio da se u petak u Zaljevu srušio i drugi borbeni zrakoplov američkih zračnih snaga, a njegov jedini pilot je spašen.
Iranski državni mediji objavili su da je iranski sustav protuzračne obrane ciljao "neprijateljski" zrakoplov A-10 u južnim vodama blizu Hormuškog tjesnaca.
