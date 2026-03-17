IZNENAĐEN ODLUKAMA

Donald Trump: Odbijanje NATO-a da se uključi u operaciju protiv Irana je glupa pogreška!

Piše HINA,
Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

Trump je pozvao nacije da pomognu u nadzoru Hormuškog tjesnaca nakon što je Iran na američko-izraelske napade odgovorio protunapadima dronovima i projektilima i postavljanjem mina

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da je većina NATO saveznika obavijestila Sjedinjene Države da se ne žele uključiti u njihovu vojnu operaciju protiv Irana, što je ocijenio "vrlo glupom pogreškom". Govoreći na događaju u Ovalnom uredu, Trump je rekao da zemlje NATO-a podržavaju američko-izraelski rat protiv Irana, koji je ušao u treći tjedan, iako se ne žele u njega uključiti.

"Mislim da NATO čini vrlo glupu pogrešku", rekao je Trump.

"Svi se slažu s nama, a ne žele pomoći. I mi, znate, mi kao Sjedinjene Države to moramo zapamtiti jer smatramo da je to prilično šokantno", dodao je.

Macron: Francuska neće biti dio napora otvaranja Hormuškog tjesnaca usred napada
Macron: Francuska neće biti dio napora otvaranja Hormuškog tjesnaca usred napada

Trump je pozvao nacije da pomognu u nadzoru Hormuškog tjesnaca nakon što je Iran na američko-izraelske napade odgovorio protunapadima dronovima i projektilima i postavljanjem mina, čime je učinkovito zatvorio kanal za tankere.

No, nekoliko američkih saveznika reklo je u ponedjeljak da nemaju neposrednih planova za slanje brodova koji bi pomogli u deblokadi tjesnaca, čime su zapravo odbili Trumpov apel za vojnu potporu.

Ranije u utorak, Trump je na mreži Truth Social napisao: "Zbog činjenice da smo postigli takav vojni uspjeh, više nam 'ne treba' niti želimo pomoć zemalja NATO-a — NIKADA NAM NIJE NITI TREBALA!". Pritom je posebno izdvojio Japan, Australiju i Južnu Koreju.

Iran potvrdio da je zapovjednik garde ubijen. Napali američko veleposlanstvo u Bagdadu!
IZ MINUTE U MINUTU

Iran potvrdio da je zapovjednik garde ubijen. Napali američko veleposlanstvo u Bagdadu!

Značajna izraelska kopnena ofenziva u Libanonu mora se spriječiti jer bi mogla imati razorne humanitarne posljedice, rekle su u ponedjeljak u zajedničkoj izjavi Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija.
SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna
ŠOK PRESUDA

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna

Hamza O. (33) branio se da je policajka prvo udarila njega pa je "poludio". Inače je, kazao je, miran čovjek. Dobio je uvjetnu kaznu pa neće u zatvor ako ne ponovi kazneno djelo
Zadrani u šoku: 'Na Googleu su nam promijenili ime ulice u 'Ku**inu od ceste! Žalili smo se'
NESLANA ŠALA

Zadrani u šoku: 'Na Googleu su nam promijenili ime ulice u 'Ku**inu od ceste! Žalili smo se'

Ulicu Viktora Vide u Zadru na internetu se može pronaći pod nazivom Kur*ina od ceste. Netko joj je promijenio ime. Mještani se smiju: ‘Ulica je stvarno bila loša...’

