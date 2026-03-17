Donald Trump: Odbijanje NATO-a da se uključi u operaciju protiv Irana je glupa pogreška!

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da je većina NATO saveznika obavijestila Sjedinjene Države da se ne žele uključiti u njihovu vojnu operaciju protiv Irana, što je ocijenio "vrlo glupom pogreškom". Govoreći na događaju u Ovalnom uredu, Trump je rekao da zemlje NATO-a podržavaju američko-izraelski rat protiv Irana, koji je ušao u treći tjedan, iako se ne žele u njega uključiti.

"Mislim da NATO čini vrlo glupu pogrešku", rekao je Trump.

"Svi se slažu s nama, a ne žele pomoći. I mi, znate, mi kao Sjedinjene Države to moramo zapamtiti jer smatramo da je to prilično šokantno", dodao je.

Trump je pozvao nacije da pomognu u nadzoru Hormuškog tjesnaca nakon što je Iran na američko-izraelske napade odgovorio protunapadima dronovima i projektilima i postavljanjem mina, čime je učinkovito zatvorio kanal za tankere.

No, nekoliko američkih saveznika reklo je u ponedjeljak da nemaju neposrednih planova za slanje brodova koji bi pomogli u deblokadi tjesnaca, čime su zapravo odbili Trumpov apel za vojnu potporu.

Ranije u utorak, Trump je na mreži Truth Social napisao: "Zbog činjenice da smo postigli takav vojni uspjeh, više nam 'ne treba' niti želimo pomoć zemalja NATO-a — NIKADA NAM NIJE NITI TREBALA!". Pritom je posebno izdvojio Japan, Australiju i Južnu Koreju.