Macron: Francuska neće biti dio napora otvaranja Hormuškog tjesnaca usred napada

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u utorak da Francuska nikada neće sudjelovati u operacijama ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca u ratnim okolnostima, čime je odbacio komentare američkog predsjednika Donalda Trumpa da je Pariz spreman pomoći. Govoreći na događaju u Bijeloj kući u ponedjeljak, Trump je rekao da je razgovarao s Macronom, dajući mu ocjenu "8 od 10" za njegov stav prema tome da saveznici zaustave blokadu Hormuškog tjesnaca te je predložio da se Macron pridruži američkim naporima.

- Nismo strana u sukobu i zato Francuska nikada neće sudjelovati u operacijama otvaranja ili oslobađanja Hormuškog tjesnaca u trenutačnom kontekstu - rekao je Macron na početku sastanka kabineta na kojem se raspravljalo o sukobima na Bliskom istoku.

Francuska nastavlja s vlastitim naporima da okupi koaliciju za osiguranje Hormuškog tjesnaca nakon što se sigurnosna situacija stabilizira i bez sudjelovanja SAD-a, rekli su francuski dužnosnici.

Francuska radi na postratnoj koaliciji

- Uvjereni smo da kada se situacija smiri, i namjerno koristim ovaj izraz u širokom smislu, kada se situacija smiri, odnosno kada glavno bombardiranje prestane, spremni smo, zajedno s drugim nacijama, preuzeti odgovornost za sustav pratnje - rekao je Macron.

Europske države su uglavnom po strani u američko-izraelskom ratu protiv Irana i osvetničkim napadima Irana na Izrael, američke baze i zaljevske države. No s obzirom na to da su pomorske rute pogođene, a sukob uzrokuje rast cijena nafte, europske sile pokušavaju pronaći način za obranu svojih interesa.

Francuska se već prošlog tjedna konzultirala s europskim i azijskim državama, uključujući Indiju, te s arapskim državama Perzijskog zaljeva kako bi se izradio plan prema kojemu bi ratni brodovi pratili tankere i komercijalne brodove kroz tjesnac, rekli su dužnosnici.

- Ali ovo je složen pothvat koji uključuje političke i tehničke aspekte, očito sa svim dionicima u pomorskom prometu, uključujući osiguravatelje i operativno osoblje. Ovi napori će zahtijevati rasprave i deeskalaciju s Iranom - rekao je Macron.

Trumpovi pozivi odbijeni

Trump je pozvao nacije da pomognu u nadzoru Hormuškog tjesnaca nakon što je Iran odgovorio na američke i izraelske napade dronovima, raketama i minama kako bi učinkovito zatvorio kanal za tankere koji inače kroz taj tjesnac prevoze petinu svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Nekoliko američkih saveznika već je odbilo Trumpov poziv.

- Ograđujemo svoje djelovanje od američkih i izraelskih operacija. Sjedinjene Države provode operaciju u kojoj mi ni na koji način nismo uključeni. Djelujemo neovisno od Amerikanaca - rekao je francuski vojni dužnosnik.

- Isključujemo bilo kakvo sudjelovanje naših resursa u pokušaju ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca silom. Svaka potencijalna misija zaštite Hormuškog tjesnaca zahtijevala bi prekid vatre ili smanjenje neprijateljstava, kao i prethodne pregovore s Iranom. Morala bi biti međunarodna i zajednička - rekao je dužnosnik.

Glavne pomorske aktivnosti Europske unije u regiji usredotočene su na Aspides, misiju u Crvenom moru pokrenutu 2024. godine radi zaštite plovila od napada hutista povezanih s Iranom. Ministri vanjskih poslova EU-a složili su se u ponedjeljak da neće produžiti postojeći mandat te misije.