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Donald Trump otkrio kada bi mogao završiti rat s Iranom: 'Oni više ne mogu izdržati...'

Piše HINA,
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Donald Trump otkrio kada bi mogao završiti rat s Iranom: 'Oni više ne mogu izdržati...'
Foto: Evan Vucci
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Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi rat s Iranom mogao završiti odmah nakon međuizbora u studenom, ističući pritisak na Teheran zbog američkih sankcija i rastuće cijene nafte

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da će rat s Iranom završiti "odmah nakon" američkih međuizbora u studenom jer Teheran pokušava utjecati na glasovanje, no neće moći još dugo izdržati pod američkim gospodarskim pritiskom. "Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na izbore", rekao je novinarima prije odlaska na Nacionalnu konvenciju Republikanske stranke u Dallasu.

Trumpov rat s Iranom nedavno je ušao u sedmi mjesec i ne nazire mu se skori kraj. U srijedu je Iran objavio da je napao 10 brodova u blizini Hormuškog tjesnaca nakon što su Sjedinjene Države potopile pet iranskih tankera za naftu. Obnovljeni sukobi izazvali su oštar rast cijena nafte, pri čemu je cijena sirove nafte Brent prešla 100 dolara po barelu prvi put od srpnja.

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Trumpova potpora među biračima nedavno je pala na rekordno nisku razinu zbog nezadovoljstva građana ratom u Iranu i sve izraženije krize zbog visokih troškova života. Međuizbori, koji bi se trebali održati 3. studenoga ove godine, obično su test povjerenja u aktualnog predsjednika.

Cijene nafte također će pasti odmah nakon izbora, rekao je Trump u srijedu, čim rat završi, priznavši pritom da su diplomatski pregovori i dalje mogući, ali nisu primarni izbor.

"Da, pregovori bi se mogli dogoditi, ali to nije nešto čemu težimo", rekao je Trump.

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