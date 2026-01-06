Donald Trump postao je izravna prijetnja zapadnom svijetu, Europskoj uniji, NATO savezu...

Europski čelnici ponovno su se zapleli u kontradikcije svojim reakcijama na američku otmicu predsjednika Venezuele Nicolasa Madura: slavili su skidanje s vlasti nelegitimnog diktatora pod utjecajem Vladimira Putina, premda ga je vojnom intervencijom skinuo američki predsjednik koji se ponaša poput Vladimira Putina.

Ono što Putin radi Rusiji, Ukrajini, susjednim državama, Europskoj uniji, pa i cijelom svijetu, Trump sada radi Americi, Venezueli, susjednim državama, Europi i međunarodnom poretku.

I da, Trump je Putinova marioneta.

I da, Trump nije europski saveznik, ni prijatelj, a još manje politički uzor.

Dosad neviđena otmicu predsjednika jedne suverene države ne treba promatrati kao pobjedu zakona, pravde, demokracije, još manje kao oslobođenje ugnjetavanog naroda Venezuele.

Voli diktatore

Trump se ne bori protiv diktatora, jer sam vlada kao diktator i njeguje vrlo prijateljske odnose s drugim diktatorima. Ne bori se protiv narko-kartela, jer je prije mjesec dana pomilovao bivšeg predsjednika Hondurasa osuđenog upravo zbog trgovinu drogom. Ne bori se protiv posjedovanja oružja (čak ni kod stranih državljana u njihovoj državi), jer pripada pokretu koji brani pravo na posjedovanje oružja. Ne uhićuje Madura zbog njegova nepriznavanja demokratskih izbora, jer ni Trump nije do danas priznao poraz na izborima 2020. godine.

Trump nije prijatelj demokracije, legitimiteta, institucija, zakona, procedura.

On je prijatelj naftnih kompanija kojima će izručiti Venezuelu. Prijatelj je drugih južnoameričkih diktatora i populista, poput predsjednika El Salvadora ili Argentine. Prijatelj je Putina i svih diktatora koji u američkim akcijama pronalaze alilbi za vlastite agresorske ili genocidne operacije.

Opasniji sad nego prije

I kao takav, Donald Trump postao je izravna i neposredna opasnost za zapadnu hemisferu, te naročito za Europu i NATO savez, veća opasnost nego što je to bio u svom prvom mandatu. Za to postoji mnogo razloga.

Prvo, pobjedom na izborima izbjegao je odlazak u zatvor na izdržavanje kazne zbog izborne prevare. Drugo, napadom na Venezuelu skrenuo je pažnju s Epsteinovih dokumenata u kojima se otkrivaju njegove veze s trgovinom ljudima, prostitucijom, seksualnim zlostavljanjem i pedofilijom. Treće, otmica Madura poklopila se sa svjedočenjem bivšeg državnog tužitelja koji je potvrdio da je Trump stajao iza napada an Kongres na današnji dan prije pet godina. Četvrto, Trump svojim odlukama vraća usluge milijardera i fundamentalista koji su ga doveli na vlast i poštedjeli zatvora.

A sada, Trump ponovno prijeti aneksijom Grenlanda, promjenom režima na Kubi, otmicom predsjednika Kolumbije, vojnim udarima na Meksiko...

Putinovi obrasci

U Trumpovim postupcima nema ničega što bi Europska unija i njezini čelnici podržali, još manje slavili, pa čak ni tolerirali. Jer svojim ponašanjem on postojano slijedi modele vladanja i obrasce djelovanja ruskog diktatora Putina.

Putin je agresiju na Ukrajinu opravdao ruskim interesima, baš kao što Trump opravdava napad na Venezuelu, a uskoro i na Grenland. Putin aktivno radi na razbijanju Europske unije, kao što to čine i Trumpovi suradnici poput JD Vancea i Elona Muska. Putin uporno prijeti europskim državama, kao što Trump prijeti Danskoj zbog Grenlanda. Putin širi sferu interesa oko Rusije, kao što Trump širi tu sferu na američkom kontinentu.

Putin i Trump razbijaju međunarodni poredak, dijele interesne zone, rade na uništavanju NATO saveza, kao i na razbijanju Europske unije kao možda posljednjeg utočišta liberalne demokracije koju obojica diktatora doživljavaju kao smrtnu opasnost.

Skreće pažnju

Trump je krenuo u rat(ove) kako bi skrenuo pažnju sa svojih skandala i vjerojatnog novog opoziva u Kongresu, pa čak i odlaska u zatvor, kao što Putin nastavlja ratove i prijeti novom agresijom kako bi održavao izvanredno stanje u Rusiji koja se ubrzano raspada po šavovima.

Trump i Putin uništavaju svoje države dok se oni i njihovi suradnici rapidno bogate. Svoje agresivno djelovanje pravdaju nacionalnim interesima, vjerujući kako ih upravo takvo ponašanje drži na vlasti i spašava od kritika.

Kad rat bane na vrata, demokracija, zajedno s protivnicima, kritičarima, oporbenjacima, leti kroz prozor. Često i doslovno.

Trump je, po uzoru na Putina, u proteklih godinu dana slomio opoziciju, osvojio institucije, pokorio sudove, preuzeo vojsku i represivni aparat, uništio ili osvojio medije, okružio se oligarsima, zadovoljio privatne i obiteljske interese, zastrašio građane, kao što sada širi strah i strepnju kod susjednih država i država Južne Amerike.

Prijetnje Kubi, Europi...

Ohrabren uspjesima u SAD-u, ali i u Venezueli, Trump sada prijeti svrgavanjem režima na Kubi, kao i aneksijom Grenlanda koja bi označila kolaps NATO saveza i europskog suvereniteta.

Trumpa nitko neće zaustaviti, a on gotovo sigurno neće stati, naročito nakon što je okusio uspjeh i pronašao recept kojim se održava na vlasti, baš kao što neće stati ni Putin i baš kao što će ohrabrenje u novoj američkoj politici pronaći i Kina, Sjeverna Koreja, Izrael.

Trump radi objema Amerikama ono što Putin radi Europi i ruskim susjedima, ono što Izrael radi Gazi i Bliskom istoku, te ono što bi Kina i Sjeverna Koreja mogle uskoro raditi Aziji.

A Europska unija sve to promatra šokirana i blokirana poput jelena pred farovima.

Donald Trump hvali se da je Maduro bio tek početak. U tom slučaju teško je uopće zamisliti što bi mogao biti kraj.