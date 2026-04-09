Obavijesti

News

Komentari 1
OŠTRA PORUKA

Donald Trump prijeti akcijom ako Iran ne ispuni sporazum, američka vojska ostaje u regiji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Evelyn Hockstein

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će američki vojni brodovi i zrakoplovi ostati u području oko Irana te zaprijetio da će SAD ponovno početi "pucati", ako Tehran u potpunosti ne ispuni dogovor postignut s Washingtonom

"Svi američki brodovi, zrakoplovi i vojno osoblje, uz dodatno streljivo i naoružanje … ostat će na položajima u i oko Irana sve dok se stvarni postignuti sporazum u potpunosti ne bude poštovao”, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

"Ako iz bilo kojeg razloga to ne bude slučaj, što je vrlo malo vjerojatno, tada 'počinje pucnjava', veća, bolja i snažnija nego što je itko ikada prije vidio", dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Blefer ostao bez muda: 'SAD je ostao izvan igre jer neće moći diktirati pravila oko pregovora' 01:25
Blefer ostao bez muda: 'SAD je ostao izvan igre jer neće moći diktirati pravila oko pregovora' | Video: 24sata/Reuters

Iran je ranije u srijedu izjavio da bi bilo "nerazumno" nastaviti pregovore o postizanju trajnog mirovnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama nakon što je Izrael izveo dosad najteže napade na Libanon, pri čemu su poginule stotine ljudi.

Trump tvrdi da je Iran pristao prestati obogaćivati uran, dok je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf rekao da Iran prema uvjetima primirja smije nastaviti s obogaćivanjem urana.

"To je dogovoreno još davno i unatoč svoj lažnoj retorici koja tvrdi suprotno - nema nuklearnog oružja i Hormuški tjesnac bit će otvoren i siguran", dodao je Trump u svojoj kasnovečernjoj objavi na Truth Socialu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026