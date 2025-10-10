Donald Trump prijeti novim carinama: 'Otkazat ću sastanak s kineskim predsjednikom...'

Trump, koji se trebao sastati s kineskim predsjednikom za oko tri tjedna u Južnoj Koreji, požalio se na društvenim mrežama zbog, kako je naveo, planova Kine da drži svjetsko gospodarstvo taocem nakon što je Peking u četvrtak dramatično proširio izvozne kontrole za rijetke minerale.

Rekao je da nema razloga da održi sastanak sa Xijem koji je prije najavio.

Peking nije nikada javno potvrdio taj sastanak.

Trump je zaprijetio i velikim povećanjem carina na američki uvoz iz Kine. Time bi mogao oživjeti trgovinski rat koji su dvije zemlje pauzirale početkom godine.

Američki predsjednik je rekao da Kina šalje pisma zemljama širom svijeta u kojima navodi da planira uvesti izvozne kontrole za svaki element proizvodnje koji se odnosi na rijetke minerale.

Poručio je da će biti prisiljen financijski se suprotstaviti tome. "Za svaki element koji su oni uspjeli monopolizirati, mi imamo dva."

"Trebao sam se sastati s predsjednikom Xijem za dva mjeseca, na APEC-u, u Južnoj Koreji, ali sada izgleda da za to nema razloga."

Bijela kuća i kinesko veleposlanstvo u Washingtonu nisu odgovorili na upite za komentarom.