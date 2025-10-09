Izrael i Hamas postigli dogovor o prvoj fazi prekida vatre, uključujući oslobađanje talaca, povlačenje snaga i puštanje tisuća zatvorenika
POSTIGNUT JE DOGOVOR PLUS+
Gaza slavi mir: 'Napokon će se završiti krvoproliće i ubijanja...' Stručnjaci oprezni: 'Nije gotovo'
Čitanje članka: 4 min
Izrael i Hamas postigli su dogovor o prvoj fazi plana prekida vatre. Plan predviđa oslobađanje svih talaca u Gazi, povlačenje izraelskih snaga na dogovorene položaje i puštanje dijela palestinskih zatvorenika. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će taoci “vjerojatno biti oslobođeni u ponedjeljak”, a Hamas poručuje da će to biti tek nakon službene objave završetka rata. Vijest su dočekali s opreznim slavljem i u Izraelu i u Gazi, ali i sa skepsom hoće li ovaj dogovor doista otvoriti put trajnome miru.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku