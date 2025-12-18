Obavijesti

GOVOR U BIJELOJ KUĆI

Donald Trump se obratio Amerikancima: Naslijedio sam nered koji pokušavam popraviti

Foto: DOUG MILLS/REUTERS

U mnogo čemu pada popularnost Trumpa među Amerikancima. Od ekonomske politike do mjera koje je uveo imigrantima koji su odavno dio Sjedinjenih Američkih Država

Uz kulisu kamina i božićno okićene Bijele kuće američki predsjednik Donald Trump se uživo obratio Amerikancima, a u 20-minutnom izlaganju najviše je napadao bivšu vlast i svog prethodnika Joea Bidena. Nakon nizanja i nabrajanja svih postignuća sebe i svoje administracije počeo je s optužbama na račun prethodne demokratske vlade koju je vodio Joe Biden.

„U siječnju sam naslijedio Bidenov nered kojeg konstantno pokušavam popraviti“, rekao je Trump koji je Amerikance uvjeravao da je stanje u državi dobro bez obzira što njegovi građani itekako osjećaju nastavak inflacije, a i nezaposlenost je u stalnom porastu.

U mnogo čemu pada popularnost Trumpa među Amerikancima. Od ekonomske politike do mjera koje je uveo imigrantima koji su odavno dio Sjedinjenih Američkih Država. Ankete će reći da Trump trenutačno dobiva plus samo zbog bitnog smanjenja ilegalne imigracije u državu.

„Uvjeravam sve Amerikance da će se učinci našeg velikog zakonodavnog postignuća, a to je smanjenje poreza, početi osjećati iduće godine“, rekao je Trump kojeg trenutačno podržava tek nešto više od 40 posto Amerikanaca, dok mu se skoro 55 posto direktno protivi.

Pred kraj izlaganja Trump je blagoglagoljivo pričao o velikom sportskom događaju iduće godine u državi, a to je Svjetsko nogometno prvenstvo te o velikoj proslavi u čast 250. obljetnice Sjedinjenih Američkih Država.

