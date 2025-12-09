Obavijesti

Donald Trump: 'Situacija u Ukrajini je sjajna osim što tamo umire jako puno ljudi...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jonathan Ernst

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je u ponedjeljak govorio o pregovorima između Ukrajine i Rusije te o tome kakvu ulogu SAD namjerava imati u nastojanjima da se pronađe put prema miru

Nakon novih pitanja o tome hoće li Washington ostati uključen u diplomatske napore, Trump je poručio da je cilj njegove administracije jasan – zaustaviti krvoproliće.

- Samo želimo da ubijanje prestane... Tamo imamo sjajnu situaciju, osim jednog problema. Umire jako puno ljudi i želim da to stane - rekao je Trump. Tvrdi kako najveći broj žrtava čine vojnici na obje strane sukoba.

- Prošlog mjeseca poginulo je 27.000 vojnika. Uglavnom vojnika. Također i nekoliko ljudi zbog pada projektila u središtu Kijeva ili gdje god, što je strašna stvar, ali većinom vojnika - dodao je.

Osvrnuo se i na NATO-ovu ulogu u opskrbi Ukrajine oružjem. Prema njegovim riječima, američka administracija članicama Saveza prodaje vojnu opremu „po punoj cijeni“, nakon čega je one uglavnom prosljeđuju Kijevu.

- Pretpostavljam da je mogu dati i drugima, ali većinom je daju Ukrajini. I oni rade s Ukrajinom na distribuciji opreme, projektila itd. - izjavio je.

Trump je pritom naglasio da SAD, kako kaže, više ne snosi financijski teret u takvim operacijama.

- Ali mi ne trošimo novac. Ono što radimo jest da ulažemo vrijeme iz humanih razloga. Želimo vidjeti možemo li zaustaviti ubijanje - govori.

