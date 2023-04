VIDEO Donald Trump stigao je u New York, mahao pristašama. Ne želi imati kamere u sudnici?

Bivši američki predsjednik Donald Trump, protiv koga je podignuta optužnica zbog navodne afere s porno glumicom koju je potplatio da o tome šuti, stigao je u New York. Tamo je došao s Floride, iz Mar-a-Laga, kako bi odgovorio na pitanja suda u vezi s novcem isplaćenim Stormy Daniels. Sastao se sa svojim odvjetnicima uoči sutrašnjeg povijesnog suđenja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njegovi odvjetnici pisali su i sudu da se ne dopuste kamere na čitanju optužnice jer bi to, navode, pretvorilo slučaj u cirkus.

Foto: AMANDA PEROBELLI

Privatni zrakoplov bivšeg predsjednika sletio je u zračnu luku LaGuardia u 15:27 po lokalnom vremenu, nakon što je letio preko tri sata od Floride, piše Guardian.

Mjere sigurnosti na Manhattanu pojačane, a njegove pristaše priredile su mu doček. Njujorška policija tijekom vikenda počela je postavljati barikade duž rubova pločnika oko Trump Towera i zgrade Kaznenog suda na Manhattanu.

Foto: CARLOS BARRIA

Prije podizanja optužnice, velika porota saslušala je dokaze o isplati 130.000 dolara porno glumici Stormy Daniels pred kraj predsjedničke kampanje 2016. Daniels je rekla kako joj je plaćeno da šuti o seksu s Donaldom Trumpom u hotelu Lake Tahoe 2006.

Trump poriče aferu. On i njegovi saveznici tvrde da je optužnica politički motivirana, uzimajući u obzir da je podignuta nakon istrage okružnog tužitelja Manhattana Alvina Bragga koji je demokrat.

Trump se do zračne luke vozio u povorci vozila, no pritom baš nije uživao u svim povlasticama koje je mogao očekivati kada je bio u Bijeloj kući, piše Guardian. Naime, povorka je u jednom trenutku morala stati na crvenom svjetlu na semaforu, što mu se kao predsjedniku nikada ne bi dogodilo. Ni njegov zrakoplov, poznat po nadimku "Trump Force One", morao je čekati u redu za polijetanje iza čak četiri aviona.

Najčitaniji članci