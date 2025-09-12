Obavijesti

News

Komentari 1
ATENTAT U AMERICI

Trump: 'Uhvatili smo ubojicu Kirka, sve se dobro završilo. Bio je dobra osoba, nije to zaslužio'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: 'Uhvatili smo ubojicu Kirka, sve se dobro završilo. Bio je dobra osoba, nije to zaslužio'
Foto: Profimedia

Mislim da ga s velikom sigurnošću imamo u pritvoru, rekao je američki predsjednik Donald Trump

Mislim da ga s velikom sigurnošću imamo u pritvoru, rekao je američki predsjednik Donald Trump na pitanje ima li novosti o osumnjičeniku za ubojstvo Charlieja Kirka. Američki predsjednik gostovao je u emisiji 'Fox & Friends' na Fox Newsu.

Trump je rekao da je čuo da je osumnjičenik u pritvoru "pet minuta prije nego što je ušao u studio. Dodao je da su lokalne vlasti "odlično obavile posao, svi su surađivali". 

- Sve se dobro završilo - rekao je Trump, prenosi BBC. Dodao je da ga je "netko vrlo blizak njemu predao" te da će to biti objavljeno kasnije u petak.

Američki predsjednik također je istalnuo da se nada da će Kirkov ubojica dobiti smrtnu kaznu.

- Kirk je bio najbolja osoba i nije ovo zaslužio - rekao je.

Uskoro više...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tuga u Slavoniji: Dvogodišnje dijete preminulo od posljedica opeklina. Oglasili se iz bolnice
'STIGLO BEZ VITALNIH ZNAKOVA'

Tuga u Slavoniji: Dvogodišnje dijete preminulo od posljedica opeklina. Oglasili se iz bolnice

Liječnici su u vozilu Hitne pomoći pokušavali reanimirati dijete, to su nastavili i liječnici u bolnici, nažalost bez uspjeha, kažu iz bolnice za 24sata...
Dvogodišnje dijete umrlo u Slavonskom Brodu. Policija je objavila za što tereti roditelje
UHIĆENI SU

Dvogodišnje dijete umrlo u Slavonskom Brodu. Policija je objavila za što tereti roditelje

Policijski službenici će osumnjičene tijekom današnjeg dana uz kaznene prijave Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, objavila je policija
Roditelje priveli na ispitivanje nakon tragične smrti curice od opeklina u Slavonskom Brodu
TUGA U SLAVONIJI

Roditelje priveli na ispitivanje nakon tragične smrti curice od opeklina u Slavonskom Brodu

Zamjenik županijske državne odvjetnice potvrdio je u četvrtak kako je policija asistirala na očevidu te privela oca i majku na ispitivanja, a čeka se i rezultate obdukcije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025