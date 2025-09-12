Trump: 'Uhvatili smo ubojicu Kirka, sve se dobro završilo. Bio je dobra osoba, nije to zaslužio'

Mislim da ga s velikom sigurnošću imamo u pritvoru, rekao je američki predsjednik Donald Trump na pitanje ima li novosti o osumnjičeniku za ubojstvo Charlieja Kirka. Američki predsjednik gostovao je u emisiji 'Fox & Friends' na Fox Newsu.

Trump je rekao da je čuo da je osumnjičenik u pritvoru "pet minuta prije nego što je ušao u studio. Dodao je da su lokalne vlasti "odlično obavile posao, svi su surađivali".

- Sve se dobro završilo - rekao je Trump, prenosi BBC . Dodao je da ga je "netko vrlo blizak njemu predao" te da će to biti objavljeno kasnije u petak.

Američki predsjednik također je istalnuo da se nada da će Kirkov ubojica dobiti smrtnu kaznu.

- Kirk je bio najbolja osoba i nije ovo zaslužio - rekao je.

Uskoro više...