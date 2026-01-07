Obavijesti

'ZA DOBROBIT ZEMLJE'

Donald Trump želi povećati za 50 posto proračun za obranu

Američki predsjednik Donald Trump je u srijedu izjavio da bi američki obrambeni proračun "za 2027. trebao iznositi 1,5 bilijuna dolara, a ne 1 bilijun dolara", što predstavlja povećanje od 50 posto

Admiral

"Nakon dugih i teških pregovora sa senatorima, zastupnicima, članovima kabineta i drugim političkim dužnosnicima, utvrdio sam da bi za dobrobit naše zemlje, posebno tijekom ovog vrlo turbulentnog i opasnog vremena, naš vojni proračun za 2027. trebao iznositi 1,5 bilijuna dolara, a ne 1 bilijun dolara", napisao je američki predsjednik na svojoj društvenoj mreži Truth.

Za godinu 2025. američki je parlament predvidio vojna izdvajanja od 900 milijardi dolara, što je najviša cifra na svijetu.

