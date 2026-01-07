Obavijesti

MUKE PO NAJVEĆEM OTOKU

VIDEO Grenland zbog Trumpa u središtu svjetske politike: Evo zašto mu je on glavna želja

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 4 min
Foto: REUTERS/PROFIMEDIA

Topljenje ledenog pokrova, rezultat klimatskih promjena, otvara pristup ogromnim nalazištima nafte, plina i rijetkih zemnih elemenata, čineći otok sve važnijim za globalnu ekonomiju i vojnu industriju

Nakon što su američke snage iznenada svrgnule venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, dugogodišnja retorička prijetnja Donalda Trumpa ponovno je postala stvarnost. Sad se njegova pažnja usmjerava prema Grenlandu, golemom autonomnom arktičkom teritoriju pod upravom Danske, što dodatno zaoštrava odnose Washingtona s ključnim NATO saveznikom.

Amerikanci zaplijenili tankere: Leavitt: 'Nastavit ćemo diktirati odluke venezuelskih vlasti'
Amerikanci zaplijenili tankere: Leavitt: 'Nastavit ćemo diktirati odluke venezuelskih vlasti'

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
Sjećate se Palfi i Sinčića? Lova im presušila, tvrtka u gubicima, prodaju onu kuću u vinogradu...
Sjećate se Palfi i Sinčića? Lova im presušila, tvrtka u gubicima, prodaju onu kuću u vinogradu...

Očito nitko ne želi usluge koje nudi ovaj bračni par preko svoje tvrtke. Vladimira sad želi na kući zbog čije renovacije je dobila optužnicu zaraditi čak 79 posto više, a morala je naći i posao u prodavaonici rabljene robe...

