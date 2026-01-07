Topljenje ledenog pokrova, rezultat klimatskih promjena, otvara pristup ogromnim nalazištima nafte, plina i rijetkih zemnih elemenata, čineći otok sve važnijim za globalnu ekonomiju i vojnu industriju
VIDEO Grenland zbog Trumpa u središtu svjetske politike: Evo zašto mu je on glavna želja
Nakon što su američke snage iznenada svrgnule venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, dugogodišnja retorička prijetnja Donalda Trumpa ponovno je postala stvarnost. Sad se njegova pažnja usmjerava prema Grenlandu, golemom autonomnom arktičkom teritoriju pod upravom Danske, što dodatno zaoštrava odnose Washingtona s ključnim NATO saveznikom.
