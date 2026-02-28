NOVI EXPRESS Uniforme za letačko i zemaljsko osoblje velikih zrakoplovnih kompanija u prošlosti su dizajnirali najveći svjetski modni kreatori. Sada se tog posla za Croatia Airlines prihvatila ugledna hrvatska modna dizajnerica
ELEGANCIJA I PRITAJENI SEKSIPIL PLUS+
DONOSIMO Ovako će izgledati nove uniforme u Croatia Airlines
Čitanje članka: 6 min
Martina Vrdoljak Ranilović, suosnivačica studija I-GLE, bivša kreativna direktorica Varteksa i od prije nekoliko godina vlasnica vlastitog brenda Tina VR, Vrdoljak Ranilović je novu kolekciju uniformi stjuardesa i pilota osmislila kao dugoročno rješenje odijevanja, s naglaskom na izdržljivost, praktičnost i ujednačen vizualni identitet. Riječ je o najambicioznijem redizajnu uniformi Croatia Airlinesa još otkad je početkom 2000-ih odore kabinskog osoblja osmislila poznata zagrebačka modna kreatorica Branka Donassy.
