Već danas blokirano pola grada! Zbog probe mimohoda zatvorit će mostove i avenije. Evo gdje...

Zagreb se od danas do četvrtka pretvara u pravu vojnu zonu. Povodom svečanog vojnog mimohoda koji će se održati u četvrtak, 31. srpnja, u čast 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, središte grada čekaju velike prometne izmjene, a blokade prometnica stižu već danas. Naime, u poslijepodnevnim satima održava se generalna proba i donosi prvi prometni kolaps. U nekoliko sati grad će praktički biti podijeljen na pola.

Tako se od 17.15 sati pa sve do 23 sata zatvara Sarajevska ulica, neposredno kraj vojarne odakle će krenuti vojna mehanizacija, Most mladosti te Avenija Marina Držića, objavili su na stranicama Grada Zagreba. Time rečeno, taj pravac prelaska Save onemogućen je od 17.15 sati pa sve do 23 sata. Prelaz preko Save zatvara se i na srednjem mostu, Mostu mladosti, i to od 21 do 23 sata kada će se zbog generalne probe zatvoriti Avenija Većeslava Holjevca sve od Slavonske Avenije do ulice Damira Tomljanovića.

Vozačima tako ostaje Jadranski most kao jedina opcija prelaza preko Save, ali i tu se očekuju poteškoće. Naime, za sve one koji idu iz Novog Zagreba prema gradu, i obratno, neće moći proći Savskom cestom koja je zatvorena od 20 do 22 sata od Tratinske do Slavonske avenije. Tako će, za dolazak iz Novog Zagreba u centar ili obratno, biti potrebno proći kroz Trešnjevku.

Vozačima također kao opcija ostaje i Domovinski most za prelazak Save, ali tu također u određenom periodu neće moći nastaviti vožnju Ulicom Vjekoslava Heinzela koja se zatvara od 17.45 sati do 19.15 sati.

Da sažmemo, do 17 sati za prelazak Save će se danas moći koristit svi mostovi. Od 17 sati samo Most slobode, Jadranski most i Domovinski most, a od 21 sat isključivo Jadranski most i Domovinski most, ali će i tamo biti zatvoren dio prometnica.

Zagreb: Pripreme za mimohod uoči obljetnice VRO Oluja | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Osim navedenih ulica i mostova, zatvara se i Ulica grada Vukovara kojom će i ići današnja generalna proba i sam mimohod u četvrtak. Ona će biti zatvorena od Heinzelove do Savske ceste za sav motorni promet od 17.45 do 22 sata. Zatvorit će je također i od Savske ceste do Tratinske od 20 do 22 sata.

Prometne gužve očekuju se i u Slavonskoj aveniji koja se također zatvara. Njen južni kolnik, od Avenije Marina Držića do Heinzelove zatvorit će od 17.45 sati do 19.15 zbog prolaska vojnih vozila. Potom će na kratko biti otvorena, a onda je u 21 sat potpuno zatvaraju od Savske ceste do Heinzelove. Zabrana prometa tuda će biti sve do 23 sata, stoji na stranicama Grada Zagreba. To znači kako će vozači morati tražiti alternativne pravce za prolazak

Ulica Hrvatske bratske zajednice danas će biti zatvorena za sav promet od Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije od 17.45 do 22 sata, a zatvaraju se još i Sajmišna cesta (od 17.45 do 19 sati) te Ulica Florijana Andrašeca, od Vukovarske do Tratinske, u periodu od 20 do 22 sata.

Danas se očekuju i poremećaju u tramvajskom i autobusnom prometu. Obustave i preusmjeravanja odnose se na cijeli niz linija, a neke neće prometovati uopće, objavio je ZET.

Obustava tramvajskog prometa:

Danas od 15:15 sati: obustava prometa od Savišća do Avenije Marina Držića

Danas od 15:15 sati: obustava prometa Avenijom Marina Držića

Danas od 16:15 sati: obustava prometa Ulicom grada Vukovara (od Držićeve do Savske)

Danas od 18:30: obustava Savskom cestom (od Tratinske do Savskog mosta)

Tramvajske linije koje NEĆE prometovati:

Linija 3, 8, 13

Linije koje prometuju IZMIJENJENIM TRASAMA:

Linija 2: Črnomerec – Jukićeva – Glavni kolodvor – Trg žrtava fašizma – Borongaj

Linija 4: Dubec – Draškovićeva – Glavni kolodvor – Vodnikova – Zapadni kolodvor

Linija 5: Maksimir – Šubićeva – Branimirova tržnica – Glavni kolodvor – Vodnikova – Ljubljanica

Linija 6: Črnomerec – Trg bana J. Jelačića – Glavni kolodvor – Trg žrtava fašizma – Borongaj

Linija 7: Zapadni kolodvor – Jukićeva – Glavni kolodvor – Branimirova – Šubićeva – Dubrava

Linija 14: Zapruđe – Arena Zagreb – Savski most

Linija 17: Ljubljanica – Trg bana J. Jelačića – Trg žrtava fašizma – Borongaj

Izvanredna tramvajska linija

Prečko – Savski most (pojačana povezanost za vrijeme zatvaranja)

Izvanredne autobusne linije

Savski most – Ljubljanica

Trasa: Savski most – Jarunska – Horvaćanska – Selska – Zagrebačka avenija – Ljubljanica

Polasci svakih 15 minuta, zaustavlja se na svim usputnim stajalištima

Savišće – Kvaternikov trg

Trasa: Savišće – Vukovarska – Donje Svetice – Branimirova – Heinzelova – Kvaternikov trg

Polasci svakih 20 minuta, stajališta su nasuprot tramvajskih

Autobusne linije koje neće prometovati

Linija 107 (od 17.30 sati), Linija 218 (od 17.30 sati), Linija 222 (od 17.00 sati), Linija 243 (od 17.30 sati), Linija 295 (od 17.00 sati)

Linije koje danas od 17.30 sati prometuju izmijenjeno:

Linije 219, 220, 221, 229, 234, 241, 242, 268, 330 – novo početno i krajnje stajalište: NS Knjižnica (jug), neće voziti do terminala Glavni kolodvor

Linije 166, 310, 311, 313 – novo početno stajalište Bundek, krajnje stajalište Muzej suvremene umjetnosti – jug

Linija 281 – novo početno/krajnje stajalište: ELKA

Linije 307, 308 – novo početno/krajnje stajalište: Ukrajinska

Linije 216, 217, 237, 276 i 290 (Terminal Kvaterinkov trg) – U oba smjera izmijenjena trasa: Kvaternikov trg – Heinzelova – Planinska – Borongajska – Čavićeva – Slavonska te dalje svojim trasama. Također, koristit će se samo stajalište Veterinarski fakultet, a privremeno će se uspostaviti stajalište u Ulici Marijana Čavića, u zoni raskrižja sa Slavonskom avenijom, u smjeru Kvaternikovog trga.