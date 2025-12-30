Obavijesti

LOŠE VIJESTI ZA GRAĐANE

Dopunsko poskupljuje od 1. veljače: Evo koliko ćete plaćati

Dopunsko poskupljuje od 1. veljače: Evo koliko ćete plaćati
Navedena Odluka počet će se primjenjivati od 1. veljače 2026. godine i to na sve trenutno važeće, kao i na novougovorene police

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u ponedjeljak je imao redovnu sjednicu Upravnog vijeća na kojoj su donijeli niz odluka.  Za građane je najznačajnija ona o poskupljenju police dopunskog osiguranja.

- Nakon provedenog postupka savjetovanja s javnošću, Upravno vijeće HZZO-a donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja kojom je utvrđena nova cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a u iznosu od 180,00 eura godišnje, odnosno 15,00 eura mjesečno - naveli su.

Navedena Odluka počet će se primjenjivati od 1. veljače 2026. godine i to na sve trenutno važeće, kao i na novougovorene police.

