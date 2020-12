- Ove noći sve stvoreno podrhtava od radosti, jer Bog dolazi. Bog je blizu, u svim ljudskim nevoljama. Ova blažena noć postaje veliki manifest utjelovljenja sina Božjega. To je manifest ljubavi, dobrote, darivanja i strpljivosti. Večeras smo i mi poput pastira pohitali da bi pronašli Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Došli smo pokloniti se djetetu koje nam je nebo darovalo da bi se među nama ponovno dogodio Božić. Isus želi da ga prihvatimo kako bi nas obogatio svojim dolaskom - rekao je Bozanić na polnoćki u zagrebačkoj Katedrali.

Sveta misa održana je u 21 sat u zagrebačkoj Katedrali, prvi put nakon jakog potresa koji je u ožujku pogodio Zagreb, uz primjenu odredaba preporuke za sprječavanje širenja epidemije koronavirusa.

- U ovim skromnim okolnostima, u našoj katedrali prepunoj rana i posljedica potresa od 22. ožujka koji je duboko obilježio život Zagreba i okolice, a posebno život vjernika naše Nadbiskupije jer je potresom stradalo mnogo domova i drugih zgrada - mi se sada ovdje klanjamo novorođenom djetetu Isusu Kristu - rekao je Bozanić.

Naglasio je i da se od povijesnog rođenja Isusa Krista - Sina Božjega i sina Marijinog, Bog posebno povezao s nama jer se pojavila milost Božja, spasiteljica svih ljudi, da nas otkupi od svakoga bezakonja.

- Otada Bog naš jest Emanuel, što će reći Bog s nama. Bog nije više daleki Bog, do čijeg se postojanja, razmatrajući stvoreni svijet i posredstvom savjesti, može doći naporom ljudskoga uma. Bog je ušao u svijet i postao jedan od nas. On nam je blizu, jer je u Isusu prihvatio našu ljudsku narav, on je s nama zauvijek - poručio je Bozanić.

Istaknuo je i da je rođenje Isusovo sve promijenilo i tijek ljudske povijesti započinje novi put jer se Sin Božji - Krist Isus, u svetoj Betlehemskoj noći, zauvijek ugradio u povijest svijeta.

Bozanić je pozvao vjernike da dopuste da ih "dirne Božić" i da ih u sivilu naše suvremenosti obasja Božićna svjetlost. "Želimo da se ova radost i ovo slavlje u duhu skromnosti, poniznosti i zahvale iz naše prvostolnice razlije na sve koji su s nama povezani putem radija i televizije", poručio je.

Bozanić je posebno molio za ozdravljenje bolesnih, za zdravstveno osoblje koje se s velikom požrtvovnošću brine za njih te da nas Bog oslobodi pošasti koja hara svijetom.

- Bog nam je u Isusu, rođenom u Betlehemu, došao milosrdno, nježno i nenametljivo, a nastavit će se u nama u onoj mjeri u kojoj mu dopustimo - kazao je.