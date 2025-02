DORH će ispitati posljednju živuću partizanku: 'Zna se koja je jedinica izvršila ubojstvo'

Zbog izjave za Vida TV da je svjedočila partizanskom osvajanju Širokog Brijega Vjeru Andrijić (101) će ispitati Državno odvjetništvo, doznaje Dnevnik Nove TV.





- Borba je bila, nismo imali borbu s ničim nego s crkvom i dokle god crkva nije pala, dok popovi nisu prestali iz crkve pucati, Široki Brijeg nije pao, bila je noć. To sam ja svojim očima vidjela. Upali su naši u crkvu, naravski zarobili, to su bili popovi koji su imali mitraljez sa zvonika, zadnje koje je to je bilo sa zvonika. Mi smo zarobili 5-6 popova koliko je bilo, bili su svi hvala Bogu u haljama rekla je Vjera.

Što je vidjela trebala bi posvjedočiti u tužiteljstvu koje će ju pozvati na ispitivanje. Njene izjave fra Miljenko Stojić naziva neistinom i nelogičnim.



- Pucanje sa zvonika, pucanje iz crkve, donosi sa sobom to da možeš jednom dvaput opaliti, ali već sljedeći korak je tvoja eliminacija. Počeli su ih tu ubijati jednoga po jednoga, metak u zatiljak i na kraju kad su pobili njih svih 12 onda su ih jednostavno polili benzinom i zapalili - rekao je vicepostulator postupka mučeništva Miljenko Stojić.

Tvrdi i da u ratnom dnevniku osmog dalmatinskog korpusa nigdje ne piše da su fratri imali oružje.



- Mi smo s obje strane granice istraživali pronalazili naše ubijene fratre i po slovu zakona vlasti u dotičnim državama trebale su podići kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja, ali to se nije dogodilo - rekao je.



Kao ni u slučaju ujaka Ljube Jurčića. Bio je svećenik i jedan od ubijenih 50 hercegovačkih fratara.



- Bio je to čisti zločin, bio je rat, ubijen čovjek koji nije sudjelovao u ratu, bio je čisti duhovnjak. To je ubojstvo iz blizine, zna se tko ga je počinio, koja jedinica, komandant, komesar, komandir, čete, sad tko su izvršitelji od vojnika je sporedno, prošlo je 50 godina, većina ljudi nije živa i nema svrhe tom istraživanju - rekao je Jurčić.