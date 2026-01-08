Obavijesti

KONTROVERZNI DABRO

VIDEO Dao djetetu da puca iz puške, sad na rođendanu pjeva: 'Tjeraju me do tamnice puste...'

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: Screenshot/Facebook

Bivši ministar poljoprivrede i član Domovinskog pokreta Josip Dabro uz tamburaše je proslavio rođendan. Svirače je nakitio sa 100 eura, a pjevao i kako mu "sijeku kose guste"... Uskoro mu počinje i suđenje

Admiral

Kontroverzni slavonski političar i član Domovinskog pokreta Josip Dabro proslavio je ovih dana svoj 43. rođendan. Kako on inače to i radi, organizirao je pravu tamburašku feštu za svoje odabrane prijatelje i rodbinu.

Iako je, kako sam kaže, ljubitelj bosanskih sevdalinki, jedna ga je tamburaška 'dirnula' u srce pa je harmonikaša u bendu 'nakitio' sa 100 eura. Posebno zanimljiv je refren te pjesme koji kaže "tjeraju me do tamnice puste pa mi sijeku, majčice, moje kose guste"...

Dabro je uglas pjevao s tamburašima ovu, za njega simboličnu pjesmu, obziom da mu uskoro na osječkom Županijskom sudu treba početi suđenje. Naime, Općinsko državno odvjetništvo podiglo je protiv njega optužnicu nakon što su objavljene snimke da u javnosti puca iz vatrenog oružja. Tereti ga se za dva kaznena djela - povredu djetetovih prava te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari.

DETALJI ISTRAGE DORH ima najmanje 9 snimaka na kojima Dabro daje oružje djeci? Među njima i njegov sin
DORH ima najmanje 9 snimaka na kojima Dabro daje oružje djeci? Među njima i njegov sin

Prema navodima optužnice, Dabro je u razdoblju od 2021. do siječnja 2025. u Vukovarsko-srijemskoj županiji omogućavao djetetu korištenje vatrenog i vojnog oružja. DORH tvrdi da je dijete podučavao pucanju iz pištolja i automatske puške vojnog podrijetla, snimao ga i fotografirao prilikom korištenja oružja te mu davao upute pri rastavljanju i čišćenju pušaka. Osim toga, istražitelji navode kako mu je dopustio aktiviranje naprave nalik ručnoj bombi, što je dodatno utjecalo na težinu optužbi. Automatska puška koju je Dabro navodno posjedovao nije oružje koje građani u Hrvatskoj smiju legalno držati, što čini poseban temelj za drugo kazneno djelo iz optužnice.

Za povredu djetetovih prava prijeti mu kazna od jedne do pet godina zatvora, dok je za nedozvoljeno posjedovanje oružja predviđena kazna do tri godine.

Podsjećamo, priča je u javnost izašla nakon što su na društvenim mrežama i u medijima objavljene videosnimke na kojima Dabro puca iz automobila i rukuje oružjem, što je izazvalo politički skandal. Ubrzo nakon toga, 18. siječnja prošle godine, Dabro je podnio ostavku na ministarsku funkciju, ali je odlučno odbacio optužbe, tvrdeći da nije počinio kazneno djelo.

Komentari 31
