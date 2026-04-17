DORH: 'Ne provodimo izvide u svim sportskim savezima'. Turudić: 'Evo o kome je riječ'

Državno odvjetništvo oglasilo se povodom medijskih natpisa da policija, po njihovu nalogu, pokreće izvide u svim sportskim savezima u RH.

- Državno odvjetništvo nije naložilo provođenje izvida nad svim sportskim savezima. Radi objektivnog informiranja javnosti, izvješćujemo da je državno odvjetništvo naložilo provođenje izvida zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela u samo dva sportska saveza - poručili su.

O svemu se ranije za Hinu oglasio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

- Državno odvjetništvo Republike Hrvatske postupa u predmetima u svezi dva sportska saveza - poručio je.

Za Večernji list je izjavio da je riječ o skijaškom i judo savezu.

Komentar glavnog državnog odvjetnika Hina je zatražila nakon neslužbenih informacija da će policija po nalogu DORH-a pokrenuti izvide u svim sportskim savezima i HOO.