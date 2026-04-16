Kako se glavni tajnik HOO-a Krajač izmotavao, pa priznao ljetovanja na račun Judo saveza

Nakon što smo otkrili da Hrvatski judo savez plaća i privatna ljetovanja visokim dužnosnicima Hrvatskog olimpijskog odbora, pa i ono sina Siniše Krajača, glavnog tajnika HOO, Uskok je uzeo dokumentaciju o trošenju iz Judo saveza. Otkrili smo i da je Judo savez osigurao Toyotu Land Cruiser svom počasnom predsjedniku, HDZ-ovu Tomislavu Čuljku, a Čuljak to niti u svom reagiranju preko odvjetnika nije opovrgnuo.

Glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač je sinoć kroz tri intervjua pokušao opovrgnuti da je Judo savez platio njegovu sinu ljetovanje i 40 računa za piće, a na kraju je u biti priznao da je to plaćano novcem Saveza iako je nama odgovorio suprotno. Također je potvrdio da su i njemu platili ljetovanje, ali i direktoru marketinga HOO-a Ranku Ćetkoviću. Gospodin Krajač je sam sebi više puta "skočio u usta", pa zato donosimo sve izjave i kronologiju slučaja.

Krajač je iznio i niz optužbi o tome da mu se podmeće i da ga se ucjenjivalo, ali to su oni koje je prozvao opovrgnuli. Bit ove afere je da se novcem sportskog saveza plaćaju privatni troškovi.

Judo savez, kao i ostali, dio novca dobivaju preko HOO-a iz državnog proračuna za razvoj sporta, a dio prikupe od sponzora i svojih aktivnosti poput organizacije natjecanja. Sve bi trebali ulagati isključivo u sport kada se odbiju osnovni troškovi rada.

Objavili smo da je Zvonimir Krajač, sin Siniše, u kolovozu 2022. bio u hotelu Parentium u Poreču koji je u sastavu Plave lagune koja surađuje sa Judo savezom. Račun je iznosio 13.242 kune. Sam smještaj u hotelskoj sobi je tad bio 10.318 kuna za tih sedam noći. Ali zato je na šankovima i minibaru napravio ukupni račun od 2783 kune, a sve je evidentirano na čak četiri stranice računa. Račun je podmirila tvrtka Concorda koja organizira smještaj i putovanja za Judo savez, a onda je to refundirano iz novca Judo saveza. Imali smo i prepisku za koju Krajač nije znao i u kojoj on točno traži od odgovornih u Judo saveza da rezerviraju navedeni termin u navedenom hotelu.

Kada nam se Krajač prvi puta javio, prvo je rekao da je sin bio u hotelu jer je pomagao u organizaciji judo festivala. Rekli smo mu da je judo festival završio mjesec prije, a Zvonimir nije radio ništa za Judo savez od 2018. godine. Za troškove pića je Krajač stariji rekao: To je nemoguće!

Nazvao nas je zatim popodne i zamolio da pričekamo s tekstom jer sinu treba vremena i ima dokaze da je on sve platio. Odgodili smo tekst jedan dan i očekivali smo izvode. Sutra ih nismo dobili, a Krajač je pisano odgovorio, dok u telefonskom razgovoru nije htio ulaziti u detalje.

- Želim jasno i nedvosmisleno istaknuti da troškove ljetovanja moga sina Zvonimira nije snosio Hrvatski judo savez. Takve tvrdnje nisu točne i nemaju nikakvo uporište u činjenicama – pisano nam je odgovorio.

Priču smo objavili jer smo imali dokaze da je tvrtka Concorda u ime Judo saveza platila račun, ali naravno, ne svojim novcem, nego novcem Saveza. Iz Concorde su jučer poslali i medijima očitovanje u kojem se zaključuje da oni samo izvršavaju naloge Judo saveza.

-Važno je naglasiti kako Concorda d.o.o. nema ovlasti odlučivanja o financijskim tokovima niti sudjeluje u donošenju odluka o raspodjeli sredstava Hrvatskog judo saveza. Sve aktivnosti provode se isključivo prema uputama i odobrenjima naručitelja, sukladno ugovoru -stoji u očitovanju koje je objavila Nova TV.

Dakle, već tu je jasno da Krajač nije govorio istinu.

Siniša Krajač je prvo gostovao na RTL-u, u razgovoru koji je snimljen ranije, a u cijelosti emitiran u dnevniku. O ljetovanju sina je rekao:

- Ono što je vrlo važno istaknuti je to da je on sve ono što se navodi, platio na recepciji kada je odlazio iz hotela. Platio je svojom karticom za što imam dokaze. Imam izvod iz banke, transakciju. Nakon toga je to stornirano. Zašto je to stornirano? To morate pitati, u to vrijeme, tajnika Hrvatskog judo saveza, Hrvoja Lindija ili Plavu lagunu iz koje su naredili da se to stornira. Ono što je vrlo bitno naglasiti je to da novac za smještaj nije plaćen iz državnog proračuna, niti Judo saveza, niti iz Hrvatskog olimpijskog odbora, niti iz sponzora čak -rekao je Krajač.

Međutim, pokazao je i stornirani iznos na 2900 kuna, dakle, sin nije platio noćenja. Također, kako je glavni tajnik Judo saveza mogao stornirati uplatu ako Judo savez nije platitelj? To nije objasnio, ali je kasnije rekao da je novac za piće njegovu sinu vraćen.

Iz računa koji smo objavili je jasno da je hotel poslao kompletan račun na plaćanje Concordi koja je to i platila.

Krajač je još u razgovoru s novinarkom RTL-a Marinom Brcković podcrtao: "Prvo što sam Vam rekao, nije plaćeno s računa Hrvatskog judo saveza, nije plaćeno iz državnog proračuna, nije plaćeno od nigdje gdje bi oštetio sportaše ili bilo koga u tom lancu."

Sljedeći objavljeni intervju je bio u Večernjem listu s Draženom Brajdićem.

- Ta sredstva kojima je plaćen sporni račun u jednom istarskom hotelu nisu sredstva državnog proračuna, dakle ni sredstva HOO-a ili nacionalnog saveza, već su to sredstva zarade od kotizacija i rada agencije koja je surađivala s HJS-om u organizaciji međunarodnih natjecanja – rekao je Krajač.

Dakle, sada su već novci postali od kotizacija Judo saveza. Kao što smo vidjeli, Concorda kao agencija je rekla samo da su ispunjavali naloge HJS-a kada su platili račun. Tvrtka prikuplja kotizacije natjecatelja u ime Saveza, ali to nije njihov novac, nego pripada Judo savezu.

Onda je uslijedio razgovor uživo u Dnevniku Nove TV s Josipom Krajinović. I tamo je tvrdio da je novac za račun njegova sina došao od Concorde.

- To je agencija koja radi njihove evente, koja prikuplja kotizacije stranih ekipa. Nema veze s hrvatskim novcem. Tri puta sam pitao direktora te agencije je li uplaćen bilo koji dio iz proračuna, Saveza... - rekli su da nije -rekao je Krajač, a na opasku novinarke da Concorda samo izvršava naloge Judo saveza od novca koji u njihovo ime raspolaže, Krajač je odgovorio: "Ne novcem iz proračuna. To je novac koji je zarađen od njihovih aktivnosti, organizacije... "

Naravno, to "njihov" se odnosi na Judo savez, a ne na novac Concorde.

Posvetim se sad sljedećim navodima kada je sasvim jasno da je račun sina plaćen novcem Judo saveza iako Krajač radi razliku jer je formalno isplata došla preko Concorde.

U vezi sina, Krajač je ustvrdio da je njega na ljetovanje pozvao Hrvoje Lindi kao bivši tajnik Judo saveza, a da je on predložio da ode njegov sin. Prema prepisci, to nije točno. Nego je za sina tražio termin. Ali i da jeste, Krajaču je očito sasvim normalno da kad on ne može ići, pošalje svog sina na ljetovanje o trošku Judo saveza?!. Naravno, ako kaže da ga je zvao tajnik Saveza, kako onda može tvrditi da Judo savez to nije platio? Tu logičku rupu nije pokrio.

Nadalje, Krajač je priznao da je i njemu Concorda platila boravak u istom hotelu. Rekao je na RTL-u da je bio poslovno jer ga je ponovno pozvao Lindi "na neformalni sastanak judaša". I opet je ustvrdio da račun nije podmirio Judo savez, nego Concorda.

Prema računima koje imamo, u kolovozu 2023. je Krajač bio sa suprugom u Poreču. Taj trošak je Concorda fakturirala Judo savezu pod troškovima organizacije Judo Grand Prixa u Zagrebu koji se održao kasnije isti mjesec.

Posebno je zanimljiv i slučaj direktora marketinga HOO-a Ranka Ćetkovića. Njemu je pak isti mjesec plaćeno 10 dana u Poreču s računa Judo saveza, a i godinu dana prije je ljetovao. I taj trošak je uklopljen u Grad Prix u Zagrebu. Ali Ćetkovića su, po internim dokumentima, vodili ne njegovim imenom kada je račun dolazio na naplatu Judo savezu kako se ne bi znalo da je on ljetovao na račun Saveza. Čemu skrivanje ako je sve po pravilima?

Novinaru Večernjeg je Ćetković rekao da je obavljao "neke promotivne poslove za Savez". Radilo se o kolovozu i Judo savez nije imao događanja u Poreču – nego kasnije natjecanje u Zagrebu.

- Ne znam, ako je Ranko tako rekao, onda je to valjda tako – odgovorio je Krajač.

Krajač je izašao i s bombastičnom tezom da ga je bivša voditeljica ureda Judo saveza Ana Krauthacker ucjenjivala, prvo tražila 50.000, pa 30.000 eura da ne objavi kompromitirajući račun, a u jednom trenutku je na Novoj TV to podebljao i s tezom da ne objavi "eksplicitne snimke". Rekao je da za to ima svjedoke.

Ustvrdio je pak i da je 2022. namjerno storniran račun njegovu sinu da bi ga ucjenjivali 2024. godine, a mi smo sve objavili 2026. godine. To baš i nije zdravorazumski. Podsjetimo, čak i stornirani račun je samo za piće, ne za tri puta skuplje sedmodnevni boravak u hotelu!

Inače, kada govori o svjedocima, radi se o odvjetnicima koji su bili prisutni na sastancima.

Krauthacker je dobila otkaz, smatra protuzakonito i pokrenula je spor. Voditelj ureda je bio na plaći HOO-a i zato su bili kod Krajača s odvjetnicima kako bi se pokušali nagoditi. Bili su prisutni odvjetnici obije strane, navodi se u reagiranju odvjetnika Krauthacker.

"Gospođa Krauthacker NIKADA nije tražila nikakve novce od gospodina Krajača niti bi ga ucjenjivala. Gospodin Krajač je bio prisutan na sastanku u kojem je tražio da se Hrvatski judo savez i gospođa Krauthacker dogovore oko mirnog rješenja radnih sporova koji se vode kod Općinskog radnog suda u Zagrebu. O nikakvih 50 niti 30 tisuća eura nije bilo riječi te je nejasno kako je gospodin Krajač uopće došao do navedenih iznosa. Za sve postoji i pisana prepiska. Ujedno su punomoćnik gospođe Krauthacker i punomoćnica (odvjetnicu) HJS-a razgovarali u ime svojih stranaka oko moguće dogovora i mirnih rješenja sporova. Stoga naša stranka u potpunosti odbacuje ove klevetničke tvrdnje i traži javnu ispriku gospodina Krajača ili će biti primorana pokrenuti sudski postupak protiv njega" napisao je odvjetnik Filip Banović.