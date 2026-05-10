Obavijesti

News

Komentari 0
PROVELI OČEVID

DORH o brutalnom smaknuću u Krapini: Ubojicu terete za teško ubojstvo policijskog službenika

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
24sata placeholder

Sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnesen je zahtjev za pretragu doma i drugih prostorija te pokretne stvari kod osumnjičenika

Dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu je 10. svibnja 2026. rukovodila očevidom koji je proveden u suradnji s Ekipom za očevide i stručnim službama Policijske uprave zagrebačke, povodom dojave o sumnji na počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva policijskog službenika Policijske uprave krapinsko-zagorske (1974.), na području Krapine, izvijestio je DORH.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac
16
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Prema do sada utvrđenom proizlazi sumnja na počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva policijskog službenika iz članka 111. točka 6. Kaznenog zakona, na način da je hrvatski državljanin (1974.) 10. svibnja 2026., s nakanom da ubije policijskog službenika, došao u ugostiteljski objekt u trgovačkom centru na području Krapine, nakon čega je u policijskog službenika iz vatrenog oružja ispalio nekoliko hitaca. Policijski službenik je zbog zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.

OSUDILI NASILJE Potresna poruka Sindikata policije nakon ubojstva kolege: 'Iza svake uniforme je čovjek'
Potresna poruka Sindikata policije nakon ubojstva kolege: 'Iza svake uniforme je čovjek'

Dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetnika izdala je uputnicu za prijevoz mrtvog tijela na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u svrhu provođenja obdukcije. Sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnesen je zahtjev za pretragu doma i drugih prostorija te pokretne stvari kod osumnjičenika.

Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac
Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu u suradnji s nadležnim službama Policijske uprave zagrebačke  provodi daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti počinjenja ovog kaznenog djela.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ubio šefa krim policije u kafiću pa pucao u sebe. Doznajemo: Počinitelj već bio poznat policiji
DETALJI UŽASA U KRAPINI

Ubio šefa krim policije u kafiću pa pucao u sebe. Doznajemo: Počinitelj već bio poznat policiji

U pucnjavi do koje je došlo rano jutros u kafiću u Krapini je ubijen policajac (52), a počinitelj je nakon toga pucao u sebe te je prevezen u KB Dubrava helikopterom.
FOTO Ubijeni policajac bio je odlikovan, radio je i na zločinu koji je šokirao cijelu zemlju
UBOJSTVO U KRAPINI

FOTO Ubijeni policajac bio je odlikovan, radio je i na zločinu koji je šokirao cijelu zemlju

Ubijeni Robert Grilec (52) bio je šef krim policije. Za časnu i uzornu službu 2018. godine dobio je odlikovanje tadašnje predsjednice Grabar Kitarović.
Prvi putnici sišli s kruzera na kojem hara hantavirus. Odmah ih voze prema avionima...
IZ MINUTE U MINUTU

Prvi putnici sišli s kruzera na kojem hara hantavirus. Odmah ih voze prema avionima...

Putnici bez simptoma bit će prevezeni u samoizolaciju putem posebno organiziranog prijevoza, a ne redovitim komercijalnim letovima, objavio je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026