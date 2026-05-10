DORH o brutalnom smaknuću u Krapini: Ubojicu terete za teško ubojstvo policijskog službenika

Dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu je 10. svibnja 2026. rukovodila očevidom koji je proveden u suradnji s Ekipom za očevide i stručnim službama Policijske uprave zagrebačke, povodom dojave o sumnji na počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva policijskog službenika Policijske uprave krapinsko-zagorske (1974.), na području Krapine, izvijestio je DORH.

Prema do sada utvrđenom proizlazi sumnja na počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva policijskog službenika iz članka 111. točka 6. Kaznenog zakona, na način da je hrvatski državljanin (1974.) 10. svibnja 2026., s nakanom da ubije policijskog službenika, došao u ugostiteljski objekt u trgovačkom centru na području Krapine, nakon čega je u policijskog službenika iz vatrenog oružja ispalio nekoliko hitaca. Policijski službenik je zbog zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.

Dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetnika izdala je uputnicu za prijevoz mrtvog tijela na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u svrhu provođenja obdukcije. Sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnesen je zahtjev za pretragu doma i drugih prostorija te pokretne stvari kod osumnjičenika.

Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu u suradnji s nadležnim službama Policijske uprave zagrebačke provodi daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti počinjenja ovog kaznenog djela.