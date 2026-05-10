Potresna poruka Sindikata policije nakon ubojstva kolege: 'Iza svake uniforme je čovjek'

Sindikat policije Hrvatske reagirao je nakon smrti Roberta Grileca, voditelja Službe kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske, upozorivši kako se nasilje prema policijskim službenicima ne smije prihvatiti kao svakodnevica. U priopćenju su izrazili sućut obitelji, prijateljima i kolegama preminulog policajca, naglasivši da je riječ o čovjeku koji je cijeli svoj radni vijek posvetio zaštiti građana i policijskom pozivu. - Duboko smo potreseni. Ubijen je naš kolega. Iza svake uniforme stoji čovjek i iza svakog policajca stoji obitelj - poručili su iz Sindikata policije Hrvatske.

Iz Sindikata su oštro osudili nasilni čin te upozorili kako prijetnje, napadi i omalovažavanje policijskih službenika ne smiju biti prihvaćeni kao nešto što dolazi uz posao.

- Društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima, navikava se na rušenje vlastite sigurnosti - navodi se u priopćenju.

Naglasili su i da policijski službenici svakodnevno rade u rizičnim okolnostima, suočeni s agresijom, prijetnjama i različitim oblicima nasilja, a posljedice takvog posla osjećaju i nakon završetka smjene.

Sindikat policije Hrvatske smatra kako sigurnost policajaca mora biti trajna odgovornost države i društva te su pozvali na ozbiljnu raspravu o zaštiti policijskih službenika u Hrvatskoj.

- Očekujemo da ova tragedija ne ostane samo još jedna crna vijest - poručili su iz Sindikata policije Hrvatske.