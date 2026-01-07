DORH optužio ravnateljicu bolnice: Sredila nabavu, varala na porezu, koristila ENC bolnice

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Sisku podiglo optužnicu protiv troje hrvatskih državljana (1962., 1982. i 1967.) i to u odnosu na prvookrivljenicu zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona i kaznenog djela utaje poreza ili carine iz članka 256. stavak 1. Kaznenog zakona, u odnosu na drugookrivljenika zbog kaznenog djela poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 1. i 2. u svezi članka 37. Kaznenog zakona te u odnosu na trećeokrivljenika zbog kaznenog djela poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 1. i 2. u svezi članka 37. Kaznenog zakona i kaznenog djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz članka 279. stavak 2. Kaznenog zakona.

Optužnicom se prvookrivljena 63-godišnjakinja, kao ravnateljica jedne bolnice, tereti da je od 18. kolovoza 2020. do 16. kolovoza 2021., u postupcima provođenja jednostavne nabave roba, na traženje i u dogovoru s drugookrivljenim 43-godišnjakom kao direktorom jednog trgovačkog društva, postupila u cilju da tom trgovačkom društvu omogući dobivanje poslova jednostavne nabave protivno načelu tržišnog natjecanja i ostvarivanje znatne materijalne koristi, osigurali da ponude trgovačkog društva 43-godišnjaka budu fiktivno najbolje i da to društvo bude predloženo za sklapanje ugovora kao ekonomski najpovoljnija ponuda pa je prvookrivljenica sklopila ugovore s tim trgovačkim društvom, na temelju kojih je bolnica tom društvu platila cijene višestruko veće od tržišnih i društvu pribavila materijalnu korist u ukupnom iznosu od 18.152,29 eura, na štetu bolnice.

Optužnicom se, nadalje, prvookrivljena 63-godišnjakinja, kao ravnateljica iste bolnice, tereti da je od 25. siječnja 2021. do 9. veljače 2023., u postupcima provođenja jednostavne nabave, na traženje i u dogovoru s trećeokrivljenim 57-godišnjakom kao direktorom jednog trgovačkog društva, postupila u cilju da tom trgovačkom društvu omogući da poslove jednostavne nabave dobije protivno načelu tržišnog natjecanja i tako ostvari znatnu materijalnu korist, pri čemu je prvookrivljenica donijela odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave i naložila slanje poziva tom društvu i na adrese elektroničke pošte još dva trgovačka društva koje joj je dostavio trećeokrivljenik, a koji je neovlašteno sastavio ponude u ime tih društava, veće od ponude njegovog društva, čime je to društvo fiktivno prikazano kao najpovoljniji ponuditelj, iako su cijene bile višestruko veće od realnih tržišnih cijena pa je prvookrivljenica sklopila ugovore sa trgovačkim društvom trećeokrivljenika te je na temelju njih bolnica tom društvu platila cijene višestruko veće od tržišnih i pribavila društvu materijalnu korist u ukupnom iznosu od ukupno 131.734,70 eura, na štetu bolnice.

Optužnicom se prvookrivljenica tereti da je postupila u nakani izbjegavanja plaćanja prireza tako da od 1. siječnja 2022. do 28. veljače 2023. nije prijavila stvarno prebivalište i mjesto življenja već je imala fiktivno prijavljeno prebivalište u drugom mjestu, čime je u 2022. godini izbjegla plaćanje prireza u iznosu od 21.599,90 kuna (protuvrijednosti 2.866,80 eura), u kojem iznosu ju oštetila proračun grada u kojem je stvarno živjela.

Nadalje, optužnicom se prvookrivljenica tereti da je od 3. lipnja 2018. do 4. kolovoza 2023., postupajući u nakani pribavljanja imovinske koristi, prilikom putovanja u privatne svrhe na ulazno-izlaznim naplatnim postajama plaćala cestarinu ENC uređajima na teret bolnice, koji uređaji su joj bili povjereni kao ravnateljici bolnice za putovanja u službene svrhe, čime je prilikom korištenja dva vozila i dva ENC uređaja oštetila bolnicu za ukupni iznos od 11.193,33 kuna (protuvrijednosti 1.485,61 eura).

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku u optužnici je predložilo da se od trgovačkih društva oduzme imovinska korist ostvarena kaznenim djelima zlouporabe položaja i ovlasti (članak 560. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona).